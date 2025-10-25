Dolar
Gündem

Türkiye "BM 80 Girişimi" dahil BM reform çabalarını desteklemeye devam ettiklerini belirtti

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Birinci Müsteşarı Kemal Onur Ekren, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başlattığı 'BM 80 girişimi' de dahil BM’deki reform çabalarını desteklediklerini söyledi.

Islam Doğru  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
Türkiye "BM 80 Girişimi" dahil BM reform çabalarını desteklemeye devam ettiklerini belirtti

New York

Ekren, BM'nin kuruluşunun 80. yılında "BM: Geleceğe Bakış" başlığı altında toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

BM’nin kuruluşunun 80. yılını kutlarken çok taraflılığa ve BM ilkelerine olan bağlılığı yeniden teyit etme fırsatına sahip olduklarını belirten Ekren, "Karşımızdaki zorluklar çok büyük ve acil. Jeopolitik değişimlerin, kutuplaşmanın, yoksulluğun, iklim değişikliğinin, barış ve güvenliğe yönelik tehditlerin giderek arttığı, uzun süreli çatışmaların ve hızlı dönüşümün yaşandığı bir dönemde yaşıyoruz." dedi.

Ekren, Türkiye'nin çok taraflılığa ve kurucu üye olarak BM'ye desteğinin sarsılmaz şekilde devam ettiğini vurgulayarak, ülke olarak böyle zamanlarda arabuluculuk çabalarına ve BM barışı koruma operasyonlarına sürekli olarak katkıda bulunduklarının altını çizdi.

BM Şartı'ndaki değerlerin, kolektif çalışmaların temeli olmaya devam etmesi gerektiğine dikkati çeken Ekren, şunları kaydetti:
"BM'nin BM Şartı kapsamındaki görevlerini daha iyi yerine getirebilmesi, etkinliğini ve verimliliğini artırarak üye devletlerin beklentilerini karşılayabilmesi için 'BM 80 girişimi' de dahil olmak üzere reform çabalarını desteklemeye devam edeceğiz. Güvenlik Konseyi'nde reform yapılmasının gerekliliğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Çünkü bu reform konusundaki eylemsizlik, BM'nin bir bütün olarak güvenilirliğini zedeliyor. Türkiye, daha demokratik, temsili, şeffaf, etkili ve hesap verebilir bir Güvenlik Konseyi görmek istiyor."

Ekren, İstanbul'u bir BM merkezi haline getirme vizyonunun ve İstanbul'daki BM ofislerini tek çatı altında toplama projesinin Türkiye’nin önceliği olmaya devam ettiğini kaydederek, "Türkiye, geleceğe bakarak uluslararası barış ve güvenlik ilkelerini destekleyecek kapasite ve kaynaklara sahip, daha etkili ve şeffaf bir BM kurulması yönündeki çağrılarını yinelemektedir." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres, 12 Mart’ta BM’de basın mensuplarına, BM’ye ödenen aidatlarda son yıllarda ciddi azalma olması nedeniyle likidite kriziyle karşı karşıya kaldıklarını ve kaynakları daha verimli kullanmak için 'BM 80 girişimi' adlı BM sistemini ve bütçeyi revize eden yeni bir çalışma başlattıklarını duyurmuştu.

