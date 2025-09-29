İstanbul'da trafikte bir sürücüye taşla saldıran kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, NSosyal hesabından, "Gereği yapıldı. Trafik zorbası yakalandı." ifadesiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul'da bir sürücünün, trafikte tartıştığı bir diğer sürücüye taşla saldırdığı görüntülerin sosyal medyada yer aldığını hatırlattı.
Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren kişinin İ.B. olduğunun tespit edildiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Şüpheli, yakalanarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davrananlara asla fırsat vermeyeceğiz. 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım."