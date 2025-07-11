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Siber suçlarla mücadele operasyonlarında bir haftada 346 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 346 şüphelinin yakalandığını, bunların 99'unun tutuklandığını bildirdi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında bir haftada 346 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 21 il merkezli çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve nitelikli hırsızlık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "araç kiralama, kapora bedeli, yüksek kazanç ve kiralık bungalov" bahaneleriyle vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden panel kurup işlettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiğini belirtti.

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Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince 21 ilde düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftada 346 şüpheliyi yakaladık. 99 şüpheli şahıs tutuklandı. 60'ı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Yakalanan şüphelilerin, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemine girme ve nitelikli hırsızlık, yasak cihaz ve programlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu, 6 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 22 milyon 800 bin lira değerinde 7 araca ve 1 iş yerine el konuldu."

Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerini, polisleri ve MASAK çalışanlarını tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Unutmayalım, Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin, biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.

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