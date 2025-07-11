Dolar
40.16
Euro
47.13
Altın
3,322.20
ETH/USDT
2,973.40
BTC/USDT
116,091.00
BIST 100
10,331.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
Atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Akçakaya, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk atandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama kararları Resmi Gazete'de
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında dördüncü gün tamamlandı
Çankırı'da 4 gün önce yanan ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
İzmir'de motosiklet ve bisikletliler 15 Temmuz için etkinlik düzenlendi
İletişim Başkanlığından, "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Toplumsal Belleğin Hafıza Mekanları" kitabı paylaşımı

Benzer haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Ticari defterler mevzuatında düzenleme

Tavuk yumurtalarının ihracatı kayda bağlandı

2025 yılı sulama tesisleri ücret tarifesi belirlendi

2025 yılı sulama tesisleri ücret tarifesi belirlendi
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığına Fahrettin Altun atandı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığına Fahrettin Altun atandı
Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim için katkı payları ile öğrenim ücretleri belirlendi

Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim için katkı payları ile öğrenim ücretleri belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet