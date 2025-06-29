Akdeniz'in batısı ve doğusu için fırtına uyarısı
Akdeniz'in batısında ve doğusunda fırtına bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in (Antalya Körfezi) kuzey ve kuzeybatı açıkları ile Doğu Akdeniz'in batısında rüzgarın, akşam saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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