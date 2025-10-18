Dolar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak’ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Fırat Taşdemir  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Sakarya'nın kuzey ve doğusu, Zonguldak, Bartın, Düzce ile zamanla Bolu, Karabük ve Kastamonu illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

