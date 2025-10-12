Dolar
Gündem

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü.

Zafer Göder  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Kara yolunun Bolu kesiminde, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak kesimlerinde sağanak etkili oluyor.

Güzergahın yüksek kesimlerinde sağanağın yanı sıra sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

Bölgede görev yapan ekipler, güzergahı kullanacak sürücülerden, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.


