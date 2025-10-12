Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
3,819.30
BTC/USDT
111,306.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 38 Raportör Yardımcısı alacak

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği idari teşkilatında istihdam edilmek üzere 38 Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcısı alınacak.

Betül Bilsel  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 38 Raportör Yardımcısı alacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin "Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı" ilanı Resmi Gazetede yayımlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği idari teşkilatında istihdam edilmek üzere 38 Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcısı alımı yapılacak.

Alım kapsamında, Ankara'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından belirlenecek sınav merkezlerinde 7 Aralık 2025 Pazar günü ÖSYM tarafından iki oturum halinde yazılı sınav yapılacak.

Sınava ön başvurular 31 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında alınacak. Sınavın geç başvuru tarihi ise 20 Kasım olarak belirlendi.

Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından T.C kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamdan yapılabilecek. Posta yoluyla başvuru alınmayacak.

Ön başvuru yaparak ön başvuru ücretini yatıran adaylar en yüksek KPSS puanları esas alınarak aşağı doğru sıralanacak. Atama yapılacak 38 kadronun en fazla 10 katı aday ( 380 aday) nihai başvuruda bulunabilecek. Ön başvuru sonuçları ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden duyurulacak.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların nihai başvuruları 14-17 Kasım tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacak. Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacak kılavuzda yer alacak.

Başvuru yapacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması, üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile hukuk fakültelerinden ya da bu fakültelere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.

Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış, yani 1 Ocak 1990 ve daha sonra doğanların başvurabileceği kadrolar için ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) KPSS P6, P30, P33 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan alma şartı aranıyor.

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alma şartı bulunuyor. Bu kapsamda, en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının 4 katına kadar aday, yazılı sınavı kazanmış sayılacak ve sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınav yeri ve tarihi ile sözlü sınav sonuçları, Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden duyurulacak.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te kar etkili oluyor
Sınıf tekrarı yapan tam burslu öğrenciden talep edilen öğrenim ücreti KDK sayesinde düşürüldü
Kocaeli'de trafikte sıkıştırdığı aracın kaza yapmasına neden olan sürücü tutuklandı
İstanbul'da yolu kapatan düğün konvoyundaki 10 araç sürücüsü yakalandı
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 38 Raportör Yardımcısı alacak

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 38 Raportör Yardımcısı alacak

Yeşilay, bağımlılıktan kurtardığı kişilerin hayatına yeni kapı da aralıyor

Bakan Göktaş: Devletimizin kanatları altındaki çocuklarımızı 85 milyon vatandaşımızın ortak evladı olarak görüyoruz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet