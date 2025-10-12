Dolar
Gündem

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te kar etkili oluyor

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes ve Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Ergün Haktanıyan, Sait Çelik  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te kar etkili oluyor

Kayseri

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sıcaklığın sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü bölgede, kar yağışı etkisini gösterdi.

Kayak merkezindeki tesislerin bulunduğu 2 bin 200 rakımdaki Tekir bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da etkili olan kar yağışı devam ediyor.

Yer yer tipi ve sisin etkili olduğu Erciyes'te, pistler beyaza büründü.

Öte yandan, şehir merkezinde ise yağmurlu ve soğuk hava etkili oluyor.

Yozgat

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki Nalbant Geçidi mevkisinde, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

İlçede yaklaşık 2 bin rakımda bulunan geçitte etkili olan kar yağışı, vatandaşlarca kayda alındı.

Yağışın aralıklarla devam ettiği bölgede, yüksek kesimler beyaza büründü.

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

