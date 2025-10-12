Sivas'ta Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne kar yağdı
Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.
Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu.
Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.
Öte yandan, kent merkezinde de soğuk hava ve sağanak etkili oluyor.
Yıldızeli ilçesinin yüksek kesimlerindeki köylerde de kar yağışı etkili oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.