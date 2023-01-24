Dolar
18.81
Euro
20.45
Altın
1,938.09
ETH/USDT
1,627.10
BTC/USDT
22,969.00
BIST 100
5,340.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tekirdağlı balıkçılar avın bollaşması için havanın ve deniz suyunun soğumasını bekliyor

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara'da sürdürdükleri balık avında sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olmasından dolayı istedikleri verimi alamıyor.

Mesut Karaduman   | 24.01.2023
Tekirdağlı balıkçılar avın bollaşması için havanın ve deniz suyunun soğumasını bekliyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Marmara'da palamut ile sezona iyi başlayan ancak sıcaklıkların artmasıyla av sezonunu istedikleri gibi devam ettiremeyen balıkçılar havaların soğuması ile avlayacakları balık miktarının artmasını umut ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine hava sıcaklıklarının ve deniz suyu sıcaklığının geçmiş yıllara oranla yüksek seyrettiğini söyledi.

Deniz suyunun sıcak olması nedeniyle denizde tam bir bolluk yaşanmadığını ifade eden Pehlivanoğlu, "Geçmiş yıllara göre ocak ayı sıcak geçiyor. Bu nedenle balıkçıklar denizden isteği miktarda balıkla dönemiyor. Balıkçılık oluyor ama bazı çeşitlerde miktar şu an az. İnşallah ilerleyen günlerde havaların soğumasıyla kar yağışıyla balık miktarının artacağını düşünüyoruz. Havaların soğumasıyla balığın artması balıkçıları sevindirecek. Balığın artması fiyatlara da yansıyacak." dedi.

Balıkçı Hasan Erol da bu sıralar daha çok hamsi ve istavrit avlanndığını belirtti.

Deniz suyunun önceki yıllara göre sıcak olduğunu ifade eden Erol, "Şu anda havalar mevsimde olması gerektiği soğuklukta değil. Kar da yağmadığı için deniz suyu sıcaklığı diğer yıllara göre yüksek. Bunun etkisi de balıkçılıkta büyük oluyor. Kar yağışının ardından neler olacağını bekleyip göreceğiz. Şu an hamsi bol diğer çeşitlere göre. Çinekop, barbun ve mezgit de çıkıyor ama onlar daha az." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel seçimlerden zaferle çıkarak, bir 5 yıl daha hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Kayseri'de protesto edildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki
Ağrı'da askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu
Ardahan ve Kars'ta sis ile dondurucu soğuklar etkili oldu

Benzer haberler

Tekirdağlı balıkçılar avın bollaşması için havanın ve deniz suyunun soğumasını bekliyor

Tekirdağlı balıkçılar avın bollaşması için havanın ve deniz suyunun soğumasını bekliyor

Konservatuvarda gördüğü müzik aletlerinin minyatürlerini yapıyor

Doğu Anadolu'da soğuklar etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

Büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu
Van'da akarsuların yüzeyi buzla kaplandı

Van'da akarsuların yüzeyi buzla kaplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet