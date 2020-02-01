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Sivas'ta 532 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 532 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Halife Yalçınkaya   | 01.02.2020
Sivas'ta 532 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Sivas

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı dolayısıyla 532 köy yolu ulaşıma kapandı. 

Ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici ve 9 kar bıçaklı kamyon ile karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, kar yağışı dolayısıyla Sivas'ı çevre illere bağlayan geçitlerde de zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Kangal-Ulaş arasındaki yolun Yağdonduran mevkisinde tipi nedeniyle araçların geçişi kontrolü sağlanıyor.

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