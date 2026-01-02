Dolar
Yaşam

Eskişehir'de güvercinler Porsuk Çayı'nın buz tutan yüzeyinde yiyecek aradı

Eskişehir'de soğuk hava nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Porsuk Çayı'nda güvercinler yiyecek aradı.

Zehra Ongan  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Eskişehir'de güvercinler Porsuk Çayı'nın buz tutan yüzeyinde yiyecek aradı Fotoğraf: Zehra Ongan/AA

Eskişehir

Hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü Eskişehir'de, soğuk hava nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın yüzeyinde buz tabakası oluştu.

Buzla kaplanan çayın yüzeyine konan güvercinlerin, donmuş alanlarda yürüyerek yiyecek aradığı gözlendi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden, kentte soğuk havanın yarın da etkili olmasının beklendiği öğrenildi.

