Dolar
42.95
Euro
50.57
Altın
4,365.04
ETH/USDT
2,996.30
BTC/USDT
88,030.00
BIST 100
11,162.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da “Sarıyer-Kilyos Tüneli inşaatı İnceleme Programı”nda konuşuyor
logo
Gündem

Erzurum sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Erzurum'un Karaçoban ilçesi, gece sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Ekip  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Erzurum sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu Fotoğraf: Tevhid Furkan Nehri/AA

Erzurum/Düzce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Karaçoban'ı, sıfırın altında 28 dereceyle Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyü, 26,3 dereceyle de Muş'un Bulanık ilçesi takip etti.

Erzurum'da iki gündür etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Termometrelerin gece sıfırın altında 12 dereceyi gösterdiği kent merkezinde park halindeki araç camları buz tuttu, yollar ve kaldırımlar buzla kaplandı.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte bazı çeşmelerde dondu.

Kars

Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 19,7 dereceye düştüğü kentte dereler, göller buzla kaplandı, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.

Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için halı ve battaniye örttü.

Sarıkamış ilçesinde de dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Ev, araba ve işyerlerinin camları buz tutarken, bina çatılarında, doğal gaz bacalarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Belediye, karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri küreme tuzlama çalışması başlattı.

Vatandaşlardan Himmet Bozyel, kar yağışından sonra havaların çok soğuduğunu belirterek, "Geceleri çok soğuk oluyor eksi 20'leri görüyoruz, zemheri soğukları başladı." dedi.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürdü.

Kentte, birçok noktada etkili olan kar, yer yer ulaşımı aksatıyor.

Soğuk havanın buzlanmaya neden olduğu şehirde bazı vatandaşlar araçların üstünü soğuktan korumak için örttü.

Tunceli

Tunceli'de de gece hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 6 dereceye kadar düştü.

Soğuk havanın etkisiyle araçların camları buz tuttu, göletler kısmen dondu.

Belediye ekipleri buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Ağrı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelerde olduğu Ağrı'da kar yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte nehir ve dereler buzla kaplandı.

Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, yollarda oluşan buzlanmalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Erken saatlerde hayvan borsasına giden vatandaşların kaş ve saçlarında kırağı oluştu.

Hayvan pazarına yakın bölgede trafik ışıklarından 2 tırın çarpışması nedneiyle trafikte aksamalar yaşandı.

İnan Cebe her gün erken saatlerde hayvan pazarına gittiğini belirterek, "Hava çok soğuk donuyoruz, sabah saat 5'te hayvan pazarına geliyorum. Ağrı'nın soğuğu başladı, bundan sonra böyle devm eder." dedi.

İbrahim Uray ise 2 saatte hayvan pazarında olduğunu, havaların bir anda soğuduğunu ve arabayı çalıştırırken çok zorlandıklarını anlattı.

Resul Yatmaz, kışın çetin geçtiğini belirterek "Kış yeni başladı. Hava çok soğuk. Ocak, şubat böyle soğuk geçer. Hem sis hem de soğuk var. İşe gidiyorum, kalın elbiseler giydim." diye konuştu.

Bolu Dağı'nda kar yağışıyla oluşan manzara havadan görüntülendi

Düzce ve Bolu'da 4 gündür devam eden yağışın etkisi azaldı.

Komşu iki ilin sınırında yer alan, İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi yağışla beyaza büründü.

Sarıçam, karaçam, köknar, kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla çevrili dağın doğası eşliğinde yolculuk yapanlar, yüksek rakımlı bölgedeki dinlenme tesislerinde kış manzaralarını seyretme imkanı buldu.

Bolu Dağı geçişinde karla kaplanan ağaçlar havadan da görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye bu yıl 53 bin 262 depremle saatte 6 kez sarsıldı
21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlarda 357 şüpheli gözaltına alındı
Erzurum sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Kapıkule'de bir tırda esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbul Erkek Lisesi'ndeki kavgaya ilişkin 20 öğrenciye disiplin cezası verildi

Benzer haberler

Erzurum sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Erzurum sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Soğuk havalar kalp krizine zemin hazırlayabilir

Porsuk Çayı'nın yüzeyinde buz tabakası oluştu

Sivas'ta Hafik Gölü kısmen buz tuttu

Sivas'ta Hafik Gölü kısmen buz tuttu

DAP Bölge Kalkınma İdaresi 12 yılda 2 bin 86 projeye destek verdi

DAP Bölge Kalkınma İdaresi 12 yılda 2 bin 86 projeye destek verdi
Bilim Erzurum 2025 yılında 100 bini aşkın çocuğa ulaştı

Bilim Erzurum 2025 yılında 100 bini aşkın çocuğa ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet