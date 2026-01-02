Dolar
logo
Gündem

AKOM'dan İstanbul için lodos fırtınası uyarısı

İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Hasan Hüseyin Kul  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
AKOM'dan İstanbul için lodos fırtınası uyarısı Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, yerini ılık bir havaya bırakacak.

Lodos yönlü rüzgarların etkisiyle sıcaklıkların hafta sonu 13 ila 16 derece civarına yükselmesi bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın aralıklarla fırtına, kısa süreli hamlelerle saatte 50 ila 80 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü saat 22.00'ye kadar sürmesi öngörülen lodos fırtınası nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

