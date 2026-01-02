Aydın merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Aydın merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Aydın
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ile ilişkili olduğu değerlendirilen şüphelilerin Denizli, Van ve Aydın'daki adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği ile örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.