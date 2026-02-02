Dolar
43.49
Euro
51.54
Altın
4,740.76
ETH/USDT
2,307.40
BTC/USDT
77,929.00
BIST 100
13,822.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB: İran'ın AB ordularını terör listesine almasını ve terör suçlamalarını reddediyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İran'ın AB ordularını terör listesine almasını ve terör suçlamalarını bütünüyle reddetiklerini belirtti.

Şerife Çetin  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
AB: İran'ın AB ordularını terör listesine almasını ve terör suçlamalarını reddediyoruz

Brüksel

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

El Anouni, "İran'ın AB ordularını terör listesine almasını ve terör suçlamalarını bütünüyle reddediyoruz." vurgusunu yaptı.

AB ülkelerinin Tahran'daki büyükelçi ve temsilcilerini Dışişleri Bakanlığına çağrılmasıyla ilgili ise el Anouni, bunun Viyana Sözleşmesi uyarınca bir diplomatik uygulama olduğunu söylemekle yetindi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

El Anouni, İran'la irtibata yönelik ise AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, diplomatik iletişim kanallarının açık olmaya devam edeceğini, Kallas'ın bölgedeki tüm ortaklarla da iletişimini sürdürdüğünü bildirdi.

AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine eklemişti

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Devrim Muhafızları Ordusunun terör listesine alınmasına yanıt olarak AB ülkelerinin ordularını terör listesine aldıklarını duyurmuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, 29 Ocak'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı paylaşımında, AB dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladığını bildirmişti.

İran'daki gösterilere işaret eden Kallas, "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlamaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İran Meclisi, 2023'te AB'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "terör" listesine alması halinde Avrupa ordularının "terör örgütü" olarak tanımlanmasını öngören yasa çıkarmıştı.

İran, 2019'da da ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütü" ilan etmesinin ardından ABD ordusunu "terör örgütü" olarak tanımlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Koşerbayev'i kabul etti
Türkiye'nin en büyük deprem konutları alanındaki atık sular tarımsal sulamada kullanılacak
DMM, "6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan Türk çocuğu Hollanda'da bulundu" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, yazar Alev Alatlı'yı andı
Bakan Göktaş: Engelli vatandaşlarımız için istihdamı büyüten çalışmalarımızı sürdüreceğiz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

AB: İran'ın AB ordularını terör listesine almasını ve terör suçlamalarını reddediyoruz

AB: İran'ın AB ordularını terör listesine almasını ve terör suçlamalarını reddediyoruz

AB'ye 404 eski Avrupalı büyükelçi ve üst düzey yetkiliden Filistin çağrısı

AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan BM'ye eleştiri

İç kırılmalar, stratejik ayrışmalar ve meşruiyet krizi sarmalında Batı

İç kırılmalar, stratejik ayrışmalar ve meşruiyet krizi sarmalında Batı
WSJ: ABD'nin, İran'a saldırmadan önce Orta Doğu'daki hava savunmasını güçlendirmesi gerekiyor

WSJ: ABD'nin, İran'a saldırmadan önce Orta Doğu'daki hava savunmasını güçlendirmesi gerekiyor
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, protestolarda hayatını kaybedenlerin isim listesini yayımladı

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, protestolarda hayatını kaybedenlerin isim listesini yayımladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet