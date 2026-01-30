Dolar
Gündem

Jandarma, son iki haftadaki operasyonlarında 6 milyon uyuşturucu hap ile 270 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın son iki haftada 23 ilde düzenlediği operasyonlarda 6 milyon uyuşturucu hap ile 270 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Jandarma, son iki haftadaki operasyonlarında 6 milyon uyuşturucu hap ile 270 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Ankara

Bakan Yerlikaya, jandarma tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 14 gündür yürütülen operasyonlara ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı.

Şüphelilerin, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıklarının ve ticareti organize şekilde yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldığını belirten Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca, 46 narkotik ve asayiş ekibinden 414 personelin katılımıyla Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Uşak ve Van'da operasyonlar düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"23 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarmamız tarafından son iki haftadır devam eden operasyonlarımızda 6 milyon uyuşturucu hap ile 270 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik. 521 şüpheliyi yakaladık. 177'si tutuklandı. 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı, çok boyutlu ve kararlı bir seferberliktir. Elebaşından yöneticisine, üreticisinden torbacısına kadar zincirin her halkasını büyük operasyonlarla tek tek kırıp atıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

