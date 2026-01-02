Hakkari'de çığın düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Hakkari-Van kara yolunda çığın düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hakkari
Kentte iki gün aralıksız devam eden yoğun kar nedeniyle kara yolundaki Arslankaya Tüneli yakınında farklı noktalara çığ düştü.
Yol açma çalışması sırasında bir çığ daha meydana geldi.
Ekiplerin bulunduğu noktaya yakın düşen çığ, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.