Dolar
43.04
Euro
50.50
Altın
4,370.36
ETH/USDT
3,050.00
BTC/USDT
89,303.00
BIST 100
11,458.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hakkari'de çığın düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Hakkari-Van kara yolunda çığın düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sayim Harmancı  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Hakkari'de çığın düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Hakkari

Kentte iki gün aralıksız devam eden yoğun kar nedeniyle kara yolundaki Arslankaya Tüneli yakınında farklı noktalara çığ düştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yol açma çalışması sırasında bir çığ daha meydana geldi.

Ekiplerin bulunduğu noktaya yakın düşen çığ, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
AKOM'dan İstanbul için lodos fırtınası uyarısı
AFAD, bazı iller için çığ uyarısında bulundu
Altındağ'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğun tedavisi sürüyor
Hakkari'de çığın düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hakkari'de çığın düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Hakkari'de çığın düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Yurdun birçok bölgesinde kar ve soğuk hava etkili oluyor

Van-Bitlis kara yolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Hakkari'de yapılacak 1557 konutun hak sahibi kurayla belirlendi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Hakkari'de yapılacak 1557 konutun hak sahibi kurayla belirlendi
Karayolları ekipleri Doğu'daki 6 ilde 297 iş makinesiyle karla mücadele ediyor

Karayolları ekipleri Doğu'daki 6 ilde 297 iş makinesiyle karla mücadele ediyor
Hakkari'deki Gençlik Kampı'nda yaklaşık 8 bin öğrenci kayakla tanıştı

Hakkari'deki Gençlik Kampı'nda yaklaşık 8 bin öğrenci kayakla tanıştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet