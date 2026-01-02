Dolar
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Gündem

Sivas'ta Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Sivas'ta etkili olan soğuk havanın ardından Hafik Gölü'nün yüzeyi tamamen buz tuttu.

Muzaffer Akyüz  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Sivas'ta Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu Fotoğraf: Muzaffer Akyüz/AA

Sivas

Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olarak tescil edilen gölün, Hafik ilçesinde etkili olan soğuk hava sonrası yüzeyi dondu.

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu ilçede, göl kenarındaki parklarda kış mevsimiyle birlikte güzel görüntüler oluştu.

Hafik Gölü'nün çevresindeki rekreasyon alanları beyaz örtüyle bütünleşirken, ilçe sakinleri sabah saatlerinde karla kaplanan araçlarını temizlemeye çalıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
