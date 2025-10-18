Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
3,866.50
BTC/USDT
106,813.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Haliç Kongre Merkezi'nde kulübün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Gündem

Şehit Piyade Er Eyüp Güner, Gaziantep'te toprağa verildi

Tokat 48. Piyade Er Eğitim Alayı'nda eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Er Eyüp Güner, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Fevzi Kemal Karagöz  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Şehit Piyade Er Eyüp Güner, Gaziantep'te toprağa verildi Fotoğraf: İrfan Aydoğdu/AA

Gaziantep

Tokat'tan askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen Şehit Eyüp Güner'in naaşı, protokol üyelerince karşılandı.

Saygı duruşunda bulunulup şehidin özgeçmişinin okunduğu törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehidin naaşı, cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Nizip ilçesine bağlı Salkım Mahallesi'ne uğurlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şehit Güner için Salkım Mahalle Camisi'nde öğle namazına müteakip tören düzenlendi.

Törene, şehidin babası Settar Güner, şehidin yakınları, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, CHP Milletvekili Melih Meriç, Vali Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, şehidin silah arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Güner'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Salkım Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Piyade Er Eyüp Güner, müdahaleye rağmen kurtarılamamış ve dün şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı'nın eşi Fatima Maada Bio ile görüştü
Aksaray'da Hava Savunma Komutanlığınca icra edilen "Hisar-O" atışı başarıyla tamamlandı
İletişim Başkanı Duran'dan Azerbaycan Bağımsızlık Günü paylaşımı
Şehit Piyade Er Eyüp Güner, Gaziantep'te toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Er Eyüp Güner'in ailesine başsağlığı diledi

Benzer haberler

Şehit Piyade Er Eyüp Güner, Gaziantep'te toprağa verildi

Şehit Piyade Er Eyüp Güner, Gaziantep'te toprağa verildi

Güneydoğu Anadolu'dan 9 ayda 2,6 milyar dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirildi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yeni rektörlük binasının açılışını yaptı

Gaziantepli öğrencilerin tasarladığı İHA, TEKNOFEST'te çifte ödül kazandı

Gaziantepli öğrencilerin tasarladığı İHA, TEKNOFEST'te çifte ödül kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet