Yaşam

Türkiye son 55 yılın en sıcak ikinci yaz mevsimini yaşadı

Bu yılın yaz mevsimi son 55 yılın en sıcak ikinci yazı olarak kayıtlara geçti.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
Türkiye son 55 yılın en sıcak ikinci yaz mevsimini yaşadı

Ankara

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar yaz (haziran, temmuz, ağustos) mevsimi ortalama sıcaklığı 24 derece belirlenirken, bu yaz ortalama sıcaklık 1,5 derece artarak 25,5 dereceyle mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü.

Bu yılın yaz mevsiminde ortalama sıcaklık, Trakya'nın ve Ege Bölgesi'nin hemen hemen geneli, Kocaeli, Gökçeada, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Florya, Geyve, Burdur, Isparta, Beyşehir, Fethiye, Senirkent, Dinar, Eğirdir, Tefenni, Kozan, Elmalı, İslahiye, Kale-Demre, Çankırı, Eskişehir, Ereğli, Polatlı, Çiçekdağı, Kulu, Karapınar, Sivrihisar, Nallıhan, Beypazarı çevrelerinde mevsim normallerinin üzerine çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yurdun diğer yerlerinde yaz mevsiminde ortalama sıcaklık ise yaklaşık mevsim normallerinde olarak kayıtlara geçti.

Haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan yaz mevsiminin ekstrem sıcaklıklarında, en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,2 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık 50,5 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde ölçüldü.

25 Temmuz'da Silopi'de ölçülen 50,5 derece, Türkiye'nin yeni maksimum sıcaklık rekoru oldu.

Öte yandan, yaz mevsimindeki ekstrem minimum sıcaklıklar, uzun yıllık minimum ekstremlerin üzerinde gerçekleşti.

Son 55 yılın (1971-2025) en sıcak yaz mevsimi 26,1 dereceyle 2024'te gerçekleşirken, bu yılın yaz mevsimi ise 25,5 dereceyle son 55 yılın en sıcak ikinci yaz mevsimi olarak kayıtlara geçti.

Aylara göre sıcaklıklar

2025 yılı temmuz ayı 26,9 derece ile son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olurken, haziran ve ağustos ayları ise son 55 yılın en sıcak 4'üncü haziran ve ağustos ayları olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın haziran ayı ortalama sıcaklığı 23 dereceyle 1991-2020 normallerinin 1,2 üzerinde, temmuz ayı ortalama sıcaklığı 26,9 dereceyle normallerinin 1,9 üzerinde ve ağustos ayı ortalama sıcaklığı 26,5 dereceyle normallerinin 1,4 derece üzerinde ölçüldü.

