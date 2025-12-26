Dolar
Gündem

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı illere kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Ayşe Karaosmanoğlu, Hasan Hüseyin Kul  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Ankara/İstanbul

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Kocaeli'nin güneyinde, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Giresun'un yükseklerinde kuvvetli, Rize ve Artvin'in yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışlarının yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Bu gece saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop'un batısı ile Zonguldak ve Bartın'ın yüksek kesimlerinde de kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.

Bölgede yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarının, pazar günü öğle saatlerinden sonra tekrar kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren ise Sivas, Yozgat'ın doğusu, Kayseri, Nevşehir'in doğusu, Niğde'nin güneyi ve doğusu ile Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde beklenen kuvvetli kar yağışının yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren de Diyarbakır'ın kuzeydoğusu (Kulp, Lice Hazro, Diyarbakır Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkisi), Batman'ın kuzeyi (Kozluk, Sason), Siirt'in kuzey ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Yağışların pazar günü ilk saatlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır'ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve akşam Van'da kuvvetli, Bingöl, Bitlis, Muş, akşam saatlerinden itibaren Hakkari, Şırnak'ın kuzey ve doğusunda yer yer yoğun kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

Kar yağışlarının bölgenin batısında yarın gece saatlerinde, doğusunda pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşların ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

İstanbul'da İzlanda kökenli soğuk hava dalgası uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre de bugünden itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin kuzey ve iç bölgeleri, İzlanda soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

İstanbul'da bulutlu havanın yerini soğuk havanın etkisine ve fırtınaya bırakması öngörülüyor. Soğuk havanın da kentte 6 ila 8 gün etkili olması bekleniyor.

Kentte sıcaklıkların bu geceden itibaren 5 dereceler civarına gerileyeceği, bölgedeki sıcaklıkların ise dondurucu seviyedeki sıfır derecelere ineceği tahmin ediliyor.

Kentte etkili olacak rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde saatte 30 ila 60 kilometre esmesi, beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

Şehrin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülecek yağışların Avrupa Yakası'nın Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer gibi kuzey bölgelerinde, Anadolu Yakası'nın Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla gibi yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olabileceği beklenirken, beraberinde buzlanma ve don uyarısı yapılıyor.

