Dolar
42.96
Euro
50.55
Altın
4,325.60
ETH/USDT
2,972.50
BTC/USDT
87,701.00
BIST 100
11,261.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye'de yeni yıl kutlamaları

Türkiye genelinde vatandaşlar, yeni yıl kutlamaları için meydanlarda toplandı.

Ekip  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
Türkiye'de yeni yıl kutlamaları Fotoğraf: Ramazan Kösedağ/AA

Ankara

Akşam saatlerinden itibaren 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi ve Bahçelievler gibi yoğun noktalarda toplanan Başkentliler, soğuk havaya rağmen saatler 00.00'ı gösterdiğinde yeni yılı karşıladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılaması amacıyla emniyet güçleri kent genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik noktalarında yapılan üst aramalarının ardından vatandaşların meydanlara girişlerine izin verildi.

Kalabalık bölgelerde devriye görevi yürüten atlı polisler yoğun ilgi gördü. Vatandaşların bir bölümü polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gaziantep

Gaziantep'teki Yeditepe Mahallesi'ndeki Üniversite Meydanı'nda toplanan vatandaşlar 2026 yılına girmenin sevincini yaşadı.

Vatandaşlar yeni yıla sokakta davul zurna eşliğinde oynayarak girdi.

Yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı bölgelerde uygulama yapan polis, olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da yeni yıl kutlamaları havai fişeklerle yapıldı.

Kentte gün boyu etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çoğu kişi yeni yılı evlerinde karşıladı.

Saatler gece yarısını gösterdiğinde birçok noktada havai fişeklerle kutlamalar yapıldı.

Bazı eğlence mekanlarında ise davul zurna eşliğinde halaylar çekildi.

Güvenlik görevlileri ise dışarıda olumsuzluk yaşanmaması için yılbaşı tedbirleri kapsamında önlemlerini sürdürüyor.

Bursa

Yılbaşı denince ilk akla gelen noktalardan Uludağ, son günlerde etkili olan kar yağışlarıyla yeni yılı beyaz örtüyle karşıladı.

Pistlerin karla dolmasıyla Uludağ'a gelen ziyaretçiler kızak yapıp, otel ve orman köşklerindeki eğlence programlarını tercih etti.

Konaklama hizmeti veren işletmelerdeki doluluk oranı yüzde yüze kadar ulaştı.

Oteller Bölgesi'nde ise binlerce kişi havai fişek gösterilerini izledi, meşalelerle yeni yıla coşkuyla girdi.

Uludağ'daki bir otelin yöneticisici Ömer Faruk Kamburoğlu, enerji dolu bir yılbaşı gecesi geçirdiklerini söyledi.

Kamburoğlu, 2026'ya iyi bir giriş yaptılarını belirterek, "Otelimiz yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Hatta Bursa'dan diğer illerden günübirliklerin katılımları oluyor. Bugün itibariyle pistlerimiz de açıldı. Yarın sabahtan itibaren 2026'nın ilk kayağı için tüm misafirlerimizi Uludağ'a bekliyoruz."

Erzurum

Yerli ve yabancı turistler yılbaşı için Palandöken Kayak Merkezi'ni tercih etti.

Gece meşaleli kayak gösterisi yapılan merkezdeki otellerde düzenlenen eğlence programlarına katılanlar, keyifli anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının yaklaşık sıfırın altında 10 derece olmasına rağmen, vatandaşlar dans ederek yeni yılı kutladı.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, yılbaşının coşkuyla kutlandığını söyledi.

Palandöken'de 2026'ya girmenin sevincini yaşadıklarını ifade eden Akça, "Otellerimiz yüzde 95 oranında dolu. Öğlen partilerle başladık, akşam misafirlerimize yöresel lezzetlerle gastronomi sunumu yaptık. Eğlence canlı müzikle devam ediyor. Havai fişek, meşaleli kayak gösterileri ve değişik etkinliklerle devam edeceğiz. Misafirlerimizin büyük bölümü İstanbul, İzmir ve Ankara'dan. Gelenler eğleniyorlar. İnşallah bereketli, kazançlı, kazasız ve afetsiz yeni bir yıl olur." dedi.

Kars

Kars'ın Sarıkamış Kayak Merkezi'nde de yeni yıl coşkusu yaşandı.

Sarıçam ormanları arasında kristal karı, uzun kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan merkezin konukları, yeni yıla havai fişek gösterisi eşliğinde kar üstünde eğlenerek girdi.

Çeşitli yılbaşı etkinliklerinin yapıldığı kayak merkezindeki turistler, halk oyunları gösterileriyle de keyifli anlar yaşadı.

Kar yağışının da etkili olduğu merkezde turistler doyasıya eğlendi.

Nevşehir

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile bilinen Kapadokya'da yeni yılı karşılamak isteyen konuklar, çeşitli tesislerde düzenlenen yılbaşı eğlence programlarına katıldı.

Kayadan oyma yer altı eğlence merkezlerinde geceye özel düzenlenen etkinliklere katılanlar, ateş başında kutlama yaptı.

Yeni yıla girilmesiyle gerçekleştirilen havai fişek gösterisi de ilgiyle izlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi
Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
Türkiye'de yeni yıl kutlamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Koçyiğit'in ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Sondaj Gemisi çalışanlarının yeni yılını kutladı

Benzer haberler

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi

Türkiye'de yeni yıl kutlamaları

Başkentte yılbaşı tedbirleri KGYS Merkezi'nden takip ediliyor

Sahil Güvenlik yılbaşında da görev başında

Sahil Güvenlik yılbaşında da görev başında
İstanbul'un işlek cadde ve meydanlarında yılbaşı hareketliliği

İstanbul'un işlek cadde ve meydanlarında yılbaşı hareketliliği
"Hudut kartalları" yılbaşında vatan nöbetinde

"Hudut kartalları" yılbaşında vatan nöbetinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet