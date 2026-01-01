Türkiye'de yeni yıl kutlamaları
Türkiye genelinde vatandaşlar, yeni yıl kutlamaları için meydanlarda toplandı.
Ankara
Akşam saatlerinden itibaren 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi ve Bahçelievler gibi yoğun noktalarda toplanan Başkentliler, soğuk havaya rağmen saatler 00.00'ı gösterdiğinde yeni yılı karşıladı.
Vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılaması amacıyla emniyet güçleri kent genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik noktalarında yapılan üst aramalarının ardından vatandaşların meydanlara girişlerine izin verildi.
Kalabalık bölgelerde devriye görevi yürüten atlı polisler yoğun ilgi gördü. Vatandaşların bir bölümü polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Gaziantep
Gaziantep'teki Yeditepe Mahallesi'ndeki Üniversite Meydanı'nda toplanan vatandaşlar 2026 yılına girmenin sevincini yaşadı.
Vatandaşlar yeni yıla sokakta davul zurna eşliğinde oynayarak girdi.
Yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı bölgelerde uygulama yapan polis, olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da yeni yıl kutlamaları havai fişeklerle yapıldı.
Kentte gün boyu etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çoğu kişi yeni yılı evlerinde karşıladı.
Saatler gece yarısını gösterdiğinde birçok noktada havai fişeklerle kutlamalar yapıldı.
Bazı eğlence mekanlarında ise davul zurna eşliğinde halaylar çekildi.
Güvenlik görevlileri ise dışarıda olumsuzluk yaşanmaması için yılbaşı tedbirleri kapsamında önlemlerini sürdürüyor.
Bursa
Yılbaşı denince ilk akla gelen noktalardan Uludağ, son günlerde etkili olan kar yağışlarıyla yeni yılı beyaz örtüyle karşıladı.
Pistlerin karla dolmasıyla Uludağ'a gelen ziyaretçiler kızak yapıp, otel ve orman köşklerindeki eğlence programlarını tercih etti.
Konaklama hizmeti veren işletmelerdeki doluluk oranı yüzde yüze kadar ulaştı.
Oteller Bölgesi'nde ise binlerce kişi havai fişek gösterilerini izledi, meşalelerle yeni yıla coşkuyla girdi.
Uludağ'daki bir otelin yöneticisici Ömer Faruk Kamburoğlu, enerji dolu bir yılbaşı gecesi geçirdiklerini söyledi.
Kamburoğlu, 2026'ya iyi bir giriş yaptılarını belirterek, "Otelimiz yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Hatta Bursa'dan diğer illerden günübirliklerin katılımları oluyor. Bugün itibariyle pistlerimiz de açıldı. Yarın sabahtan itibaren 2026'nın ilk kayağı için tüm misafirlerimizi Uludağ'a bekliyoruz."
Erzurum
Yerli ve yabancı turistler yılbaşı için Palandöken Kayak Merkezi'ni tercih etti.
Gece meşaleli kayak gösterisi yapılan merkezdeki otellerde düzenlenen eğlence programlarına katılanlar, keyifli anlar yaşadı.
Hava sıcaklığının yaklaşık sıfırın altında 10 derece olmasına rağmen, vatandaşlar dans ederek yeni yılı kutladı.
Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, yılbaşının coşkuyla kutlandığını söyledi.
Palandöken'de 2026'ya girmenin sevincini yaşadıklarını ifade eden Akça, "Otellerimiz yüzde 95 oranında dolu. Öğlen partilerle başladık, akşam misafirlerimize yöresel lezzetlerle gastronomi sunumu yaptık. Eğlence canlı müzikle devam ediyor. Havai fişek, meşaleli kayak gösterileri ve değişik etkinliklerle devam edeceğiz. Misafirlerimizin büyük bölümü İstanbul, İzmir ve Ankara'dan. Gelenler eğleniyorlar. İnşallah bereketli, kazançlı, kazasız ve afetsiz yeni bir yıl olur." dedi.
Kars
Kars'ın Sarıkamış Kayak Merkezi'nde de yeni yıl coşkusu yaşandı.
Sarıçam ormanları arasında kristal karı, uzun kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan merkezin konukları, yeni yıla havai fişek gösterisi eşliğinde kar üstünde eğlenerek girdi.
Çeşitli yılbaşı etkinliklerinin yapıldığı kayak merkezindeki turistler, halk oyunları gösterileriyle de keyifli anlar yaşadı.
Kar yağışının da etkili olduğu merkezde turistler doyasıya eğlendi.
Nevşehir
Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile bilinen Kapadokya'da yeni yılı karşılamak isteyen konuklar, çeşitli tesislerde düzenlenen yılbaşı eğlence programlarına katıldı.
Kayadan oyma yer altı eğlence merkezlerinde geceye özel düzenlenen etkinliklere katılanlar, ateş başında kutlama yaptı.
Yeni yıla girilmesiyle gerçekleştirilen havai fişek gösterisi de ilgiyle izlendi.