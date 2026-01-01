Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da doğum yapan annelere "yeni yıl" ziyaretinde bulundu.
Ankara
Bilkent Şehir Hastanesi'nde normal doğumla üçüncü bebeğini dünyaya getiren anne Gülsüm Kurt'u ziyaret eden Göktaş, bebeğin aileye "bereket ve huzur getirmesi" temennisinde bulundu.
Anne ve bebeğin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Göktaş, 4 kilo 250 gram dünyaya gelen İpek bebeği kucağına alarak yakından ilgilendi.
Bakan Göktaş daha sonra 3 kilo 130 gram olarak dünyaya gelen Alya bebeğin annesi Yasemin Ulutaş ile bir araya geldi. Hamilelik sürecinin iyi geçtiğini ve gebe okulunun çevrim içi eğitimlerinden faydalandığını belirten Ulutaş'ı tebrik eden Göktaş, ailelere yönelik desteklerin sürdüğünü ifade etti.
Ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Göktaş, yeni yılın ilk bebekleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Aileleri tebrik eden Göktaş, "Ailelerin heyecanını paylaştık. Bu kapsamda yeni doğan bebeklerimizin yanında olduğumuzu, ailelerin yanında olduğumuzu her vesileyle vurguluyoruz." dedi.
2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Göktaş, "Aile Yılı'nda ailelere çok önemli destekler sunduk, özellikle yeni doğan bebeklere. Geçtiğimiz yıl itibariyle doğan her bebeğin yanında olduk. İlk bebeğe 5 bin liralık tek seferlik bir dest
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'nde, Gamze ve Yusuf Danışmaz çiftinin "Aras Muhammed" ismini verdikleri çocukları, suda doğum yöntemiyle, saat 00.01'de dünyaya gözlerini açtı.
Yılın ilk dakikalarında Gülten ve Osman çiftinin "Giray Ata", Hatice-Yasin Değirmenci çiftinin "Ahsen Sare" ve Ayşenur-Murat Sarı çiftinin "Ömer Kaan" isimli bebekleri de dünyaya geldi.
Aileleri hastanede ziyaret eden Trabzon Valisi Aziz Yıldırım bebeklere çeşitli hediyeler ve Trabzonspor forması hediye etti.
Yıldırım'a, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta ile Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Başhekimi Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın da eşlik etti.
ek, 2'nci bebeğe 1500 lira, 3'üncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira annelerinin hesabına 5 yıl boyunca yatırdığımız bir desteği başlatmış olduk." ifadelerini kullandı.
"721 bin çocuk için 8,7 milyar liralık destek sağladık"
Göktaş, aile ve nüfus odaklı çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, bundan sonraki dönemde de "Aile ve nüfus 10 Yılı"na doğru ilerlediklerini söyledi.
Her bebek ve ailenin kıymetli olduğunu vurgulayan Göktaş, "Malumunuz nüfusumuz yaşlanıyor, aynı zamanda doğurganlık hızımız da azalıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl başlattığımız yani 1 Ocak 2025 itibariyle başlattığımız doğum yardımlarında 2025 yılında 721 bin çocuk için 8,7 milyar liralık destek sağladık. Bu desteklerimiz bu yıl da tabii ki devam edecek. 5 yıl boyunca doğan bebeklerimizin de ailelerimizin de yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.
Göktaş, geleceğin çocuklarla beraber daha umutlu olacağını, her doğan bebeğin bereketli olduğunu söyledi.
Yeni yılın ülke, millet ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Göktaş, "Bugün de şehir hastanesindeyiz. Gerçekten anne dostu bir hastanede evlatlarımızla, annelerimizle bir araya geldik. Onlar da bu sürecin bir parçası oldukları için bütün ekibe de teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Memişoğlu, İstanbul'da yeni yılın ilk bebeklerini ve çocuk hastaları ziyaret etti
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk ziyaretini Sarıyer Hamidiye Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği'nde tedavi gören çocuk hastalar ve ailelerine yaptı.
Burada gazetecilere konuşan Memişoğlu, yeni yılı kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleriyle karşıladıklarını belirtti.
Memişoğlu, "2026'nın hem onlara hem bizlere hem milletimize hem ülkemize hem de dünyaya huzur, mutluluk getirmesini diliyoruz. Biz bir çocuğu yaşatmak için binlerce çalışanımızla, her şeyimizle onlara şifa vermeye çalışıyoruz, Allah şifa versin diye dua ediyoruz. Maalesef özellikle dünyada üzülerek ezilen, katledilen çocuklar olduğunu görüyoruz. Çatışmaların, düşmanlıkların, bu tür vahşetlerin, savaşların bitmesini istiyoruz. Biz, Sağlıkta Türkiye Yüzyılı kapsamında da elimizden geldiğince insanlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. İnşallah 2026'da daha iyi daha mutlu daha sağlıklı bir dünya olacaktır. Herkese mutlu, huzurlu yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Buradaki ziyaretinin ardından Memişoğlu, 2026'nın ilk bebeklerinden Arya Kızıltaş, Efnan Hüma Koçyiğit ve Hümeyra Aksoy'u ziyaret ederek, aileleri tebrik etti.
Yeni doğan Kızıltaş, Koçyiğit ve Aksoy bebekler ve annelerinin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Memişoğlu, bebekleri sevdikten sonra çeyrek altın taktı, annelere de çiçek takdim etti.
Hastanenin acil servisindeki sağlık çalışanlarını da ziyaret eden Memişoğlu, "24 saat insanlarımıza sağlık hizmeti sunuyoruz. Yaklaşık binin üzerinde hastanemizde yılbaşında insanlarımıza hizmet eden tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Mutlu yıllar diliyorum." diye konuştu.
Memişoğlu ayrıca, Hasdal'daki 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ndeki personellerle de bir araya gelerek, çalışanların yeni yılını tebrik etti.
Telsizle sahadaki personelin de yeni yılını kutlayan Memişoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Memişoğlu'na ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül ile İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de eşlik etti.
Siirt'te yılın son bebeği dünyaya geldi
Hastaneye başvuran Rıdvan ve Betül Çiçek çiftinin erkek bebeği saat 21.31'de doğdu.
Bebeğin 2 kilo 600 gram ağırlığında olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Baba Çiçek, gazetecilere, büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, "Allah herkese nasip etsin. Eşimle ortak bir kararla bebeğimize isim vereceğiz." dedi.
Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde Nida ve Mahmut Karataş çiftinin bebekleri "Zeynep Hüma" 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya geldi.
Aynı hastanede Sevda ve Murat Çoban çiftinin dördüncü çocuğu "Ahsen" bebek 3 kilo 100 gram, Özge ve Ali Esmer çiftinin üçüncü çocuğu "Deniz" bebek ise 3 kilo 200 gram olarak dünyaya gözlerini açtı.
Fatma ve Nizamettin Baydaş çiftinin üçüncü çocuğu "Arel" bebek de 3 kilo 500 gram ağırlığında dünyaya geldi.
Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder eklerine altın taktı.
Van'da yılın ilk bebeğine "Mert Buğra" ismi verildi
Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine başvuran Arzu ve Orhan Kural çiftinin erkek bebeği saat 00.00'da dünyaya geldi.
"Mert Buğra" ismi verilen bebek ve annesini ziyaret eden Kaymakam Murat Karaloğlu, aileyi tebrik ederek bebeğe çeyrek altın taktı.
Baba Orhan Kural, gazetecilere, Mert Buğra'nın üçüncü çocukları olduğunu söyledi.
Mutlu olduklarını dile getiren Kural, "Allah herkese hayırlı, sağlıklı evlatlar nasip etsin. Yeni yıl inşallah hepimize sağlık, huzur, mutluluk getirir." dedi.
Anne Kural ise mutlu olduğunu ifade ederek, "Kaymakam Bey bebeğimize çeyrek altın taktı. Çok mutlu olduk, teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.
Kentte yılın ikinci bebeği ise 12.05'te dünyaya geldi. "İnci" ismi verilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konya'da yeni yılın ilk bebekleri 1 dakika arayla dünyaya geldi
Kent merkezindeki hastanede Cemile ve Hasan Özkara çiftinin "Alparslan" adını verdikleri evlatları, saat 00.02'de dünyaya gözlerini açtı.
Yılın ikinci bebeği ise aynı hastanede 00.03'te dünyaya geldi.
Kader ve Nevzat Taş çiftinin "Elif" adını verdikleri, 3300 gram ağırlığındaki bebek ile annesinin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi.
Aileleri hastanede ziyaret eden Konya Valisi İbrahim Akın, ailelere altın hediye ederek bebeklere sağlıklı ve uzun ömür diledi.
Malatya'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği saat 00.08'de dünyaya gözlerini açtı.
Ali ve Semra Çoban çiftinin beşinci çocukları olarak 3 kilo 570 gram doğan bebeğe Muhammed Ali ismi verildi.
Anne Semra Çoban, gazetecilere, yeni yılın ilk sürprizini yeni doğan çocuklarıyla aldıklarını belirterek, "4 kızım var. Yılın en güzel mucizesi oldu bizim için. Rabbim nasip etti. Adını Muhammed Ali koyduk. Sürpriz oldu bize çok da mutlu olduk." dedi.
Baba Ali Çoban da yeni doğan çocuklarının hayırlı olmasını dileyerek, "Bir hafta önce annemi kaybettim, Muhammed bana bir destek oldu. Kendimi iyi hissediyorum, 5'inci çocuğumuz erkek oldu mutluyuz." diye konuştu.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Fatih Yiğit ise bebeğin normal doğum olarak dünyaya geldiğini aktararak, "Hastamız 2026 yılının ilk bebeği olarak 3 bin 570 gram erkek bebek oldu." ifadesini kullandı.
Trabzon'da yeni yılın ilk bebeği suda doğumla dünyaya geldi
Gümüşhane
Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde, Adem ve Özlem Yavuz Özdeş çiftinin 3 kilo 400 gram doğan bebeklerine "Elif Ada" ismi verildi.
Dünyaya gözlerini açan bebek ile annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kadın Doğum Uzmanı Nuray Keskin, AA muhabirine, yeni yılın ilk bebeğinin doğumunu gerçekleştirmenin mutluluğunu ifade etti.
Anne Özdeş'in ikinci gebeliği olduğunu aktaran Keskin, "Annenin 40 haftalık bir gebeliği mevcut. Takipli bir hasta. Acil servisimize başvuru yapıyor ardından doğumhanemize yönlendiriliyor. Geldiğinde aktif doğum süreci başlamıştı." diye konuştu.
Keskin, annenin normal doğum yaptığını belirterek, ailenin sevincine ortak olduklarını kaydetti.
Baba Adem Özdeş ise heyecanlı bir süreç yaşadıklarını anlatarak, "Kısmet bugüneymiş. Eşimin aniden sancıları tutunca Gümüşhane'de de yoğun bir kar yağışı var, ambulans çağırdık. Sağ olsunlar onlar da hemen geldi. Sağlıklı bir kız çocuğumuz oldu." diye konuştu.