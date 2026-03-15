Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
Mart ayı "Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mart ayına yönelik toplam 1 milyar 816 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
Mart ayı "Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı

Ankara

Bakan Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için destekte bulunduklarını belirtti.

Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini aktaran Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

"Aile odaklı sosyal hizmet modelleri" ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerinin altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

"Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mart ayına yönelik toplam 1 milyar 816 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık."

