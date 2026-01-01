Dolar
Gündem

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi

Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı.

Aylin Rana Aydin Kuş  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi

İstanbul

Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde dağıtım garantili 800 milyon liralık büyük ikramiye 3 adet çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye ikinci çekilişte İstanbul Esenyurt'tan, İstanbul Ümraniye'den ve Konya Akşehir'den alınan biletlere isabet etti. Çeyrek biletlerin sahipleri, 800 milyon liranın dağıtım garantisi uygulaması kapsamında eşit olarak üçe bölünmesiyle kişi başı 266'şar milyon lira kazandı.

İkramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:

800 milyon lira ikramiye kazanan numara: 3031385

80 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 0609978, 6531722

8 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 0897182, 2565697, 2713903, 3175934, 3917333, 4030610, 4553504, 5101579, 5529466, 7986128

2 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 0011091, 0021412, 0962825, 0970717, 1625835, 1692382, 2852997, 3099447, 3125504, 3202344, 3391903, 3489433, 4587966, 6343371, 7173947, 7679013, 7925052, 8123005, 8191378, 9302150

1,2 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 0039163, 0784517, 0991786, 1523952, 2047090, 2144414, 2196618, 2219938, 2582860, 2725535, 3175322, 3992619, 4001198, 4079278, 4335796, 4457922, 5212440, 5445312, 5586830, 5604841, 7718960, 8097447, 8511041, 8718424, 8861321, 9043433, 9306404, 9507558, 9794617, 9976086

120 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0162847, 0205778, 0266630, 0412867, 0744181, 0804139, 0962914, 1011558, 1028983, 1071735, 1141898, 1280091, 1480170, 1486822, 1605255, 1692581, 1708765, 1713466, 1866108, 2065679, 2083571, 2191894, 2205977, 2252236, 2367072, 2496774, 2630145, 2646298, 2719672, 2977878, 3101398, 3255784, 3432280, 3589695, 3628898, 3684035, 3703982, 3741335, 3779310, 3804603, 3848358, 3879977, 3982667, 4119228, 4153879, 4234236, 4342321, 4485453, 4935347, 4941872, 5400714, 5480232, 5711216, 6206456, 6466972, 6630953, 6865268, 7096210, 7281748, 7301246, 7373769, 7607119, 7781573, 7788252, 7879903, 8071972, 8494816, 8553211, 8614549, 8966511, 9231865, 9268199, 9278752, 9449083, 9600715, 9724640, 9734512, 9740637, 9879929, 9986665

60 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0376326, 0416447, 0551679, 0637285, 0661640, 0781786, 0794742, 0905108, 0917649, 1140508, 1176538, 1267315, 1272929, 1289522, 1536112, 1556087, 1596956, 1763679, 2007251, 2026740, 2041050, 2106083, 2171611, 2203309, 2691815, 2738719, 3227264, 3228544, 3232578, 3501110, 3594869, 3610259, 3611578, 3649857, 3682693, 3755991, 3869940, 3934750, 3950250, 4049252, 4212741, 4416568, 4689328, 4907242, 4933271, 5167797, 5219759, 5346083, 5481115, 5518110, 5612327, 5766626, 5833520, 5868816, 5898175, 5978940, 5997623, 6003640, 6018481, 6057672, 6067636, 6224443, 6504730, 6509161, 6557856, 6637332, 6877766, 6962114, 7012670, 7342906, 7404419, 7497078, 7697322, 7727902, 7782687, 8017797, 8087242, 8193456, 8202185, 8248334, 8273464, 8318757, 8405392, 8533485, 8616011, 8759330, 8837273, 8840928, 8908238, 8934842, 9100935, 9345751, 9377701, 9423567, 9467694, 9759590, 9776235, 9802925, 9871050, 9971604

30 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0013525, 0065932, 0125623, 0170946, 0241331, 0466471, 0762354, 0812603, 0832010, 0876967, 0886496, 0890414, 0909840, 0913248, 0975319, 1022395, 1074545, 1095808, 1221000, 1417038, 1463299, 1561801, 1593258, 1615544, 1631171, 1672837, 1698677, 1801780, 1978019, 2096139, 2124092, 2207331, 2244359, 2290659, 2310957, 2540464, 2557351, 2565641, 2570166, 2674808, 2706557, 2861773, 2944834, 3059245, 3179737, 3181807, 3288062, 3293112, 3448901, 3724521, 3753688, 3775744, 3827075, 3827673, 3881161, 3907734, 3913136, 3941947, 3999675, 4002064, 4100352, 4227031, 4257484, 4331758, 4343577, 4346644, 4357602, 4512656, 4571113, 4621902, 4683082, 4807858, 4948184, 4975978, 4981579, 4989206, 4999637, 5043091, 5141512, 5185026, 5216126, 5216859, 5269782, 5396190, 5404383, 5409552, 5504570, 5541660, 5623673, 5666750, 5762603, 5781379, 5853822, 5949345, 6068984, 6091256, 6145147, 6352977, 6395580, 6432918, 6468649, 6499274, 6513361, 6554650, 6576892, 6579914, 6653551, 6737651, 6749006, 6769448, 6938626, 6952176, 6968732, 7019242, 7068470, 7197020, 7197390, 7207651, 7233062, 7375160, 7615761, 7620853, 7643502, 7655076, 7691675, 7703712, 7721223, 7727853, 7742278, 7752062, 7775081, 7928623, 7948413, 7969409, 8107285, 8212301, 8282108, 8351702, 8439256, 8490485, 8514671, 8552581, 8663248, 8708738, 8752552, 8758808, 8785347, 9012975, 9014688, 9034875, 9047658, 9064242, 9122918, 9202727, 9240579, 9286014, 9308048, 9320586, 9364501, 9429728, 9437247, 9548663, 9711584, 9757270, 9845798, 9878151, 9886010, 9912539, 9984400, 9990185

Son 6 rakamına göre 12 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 016319, 041341, 043938, 049294, 052138, 058901, 087342, 107048, 134396, 161402, 161439, 171434, 188464, 208966, 213433, 220697, 238771, 245091, 249001, 257503, 290977, 297502, 303314, 320444, 344243, 362468, 369389, 389152, 391596, 393768, 396058, 400180, 401284, 406063, 410437, 416006, 419187, 439379, 464205, 470169, 483105, 487964, 504171, 559330, 567416, 572636, 580386, 590881, 642870, 660931, 711632, 719778, 734600, 737153, 742005, 753256, 754576, 756245, 762996, 798783, 803308, 803583, 805458, 806993, 809887, 812629, 818688, 821549, 843269, 850589, 870655, 898914, 901170, 914685, 943874, 960784, 963437, 967761, 979076, 984180

Son 5 rakamına göre 8 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 00623, 01104, 02313, 05348, 07528, 07830, 08485, 13480, 13661, 14884, 16307, 17339, 17520, 18465, 19981, 23114, 27549, 30564, 31326, 37905, 38527, 40006, 40925, 42155, 45600, 46534, 49789, 50431, 50486, 52869, 56207, 56792, 56976, 57189, 58474, 58950, 59296, 59696, 60967, 61691, 61963, 64039, 64858, 67011, 71341, 71631, 77467, 78616, 79715, 82222, 82776, 82884, 83528, 84020, 84888, 94455, 96786, 97164, 98301, 98768

Son 4 rakamına göre 5 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0395, 0953, 1007, 1054, 1216, 1438, 1601, 1845, 1881, 2296, 2547, 3011, 3035, 3199, 3286, 3300, 3369, 3396, 3404, 3774, 3949, 4085, 4593, 4618, 4848, 5066, 5338, 6477, 6751, 7219, 7420, 7424, 7819, 7834, 7960, 8653, 9037, 9241, 9553, 9753

Son 3 rakamına göre 2 bin 400 lira ikramiye kazanan numaralar: 023, 102, 176, 267, 359, 375, 386, 395, 419, 430, 501, 506, 537, 580, 592, 682, 703, 774, 890, 913

Son 2 rakamına göre 1600 lira ikramiye kazanan numaralar: 07, 11, 12, 36, 45, 48, 91

Son 1 rakamına göre 800 lira amorti ikramiyesi kazanan numaralar: 2, 8

800 bin lira teselli ikramiyesi kazanan numaralar: 0031385, 1031385, 2031385, 3001385, 3011385, 3021385, 3030385, 3031085, 3031185, 3031285, 3031305, 3031315, 3031325, 3031335, 3031345, 3031355, 3031365, 3031375, 3031380, 3031381, 3031382, 3031383, 3031384, 3031386, 3031387, 3031388, 3031389, 3031395, 3031485, 3031585, 3031685, 3031785, 3031885, 3031985, 3032385, 3033385, 3034385, 3035385, 3036385, 3037385, 3038385, 3039385, 3041385, 3051385, 3061385, 3071385, 3081385, 3091385, 3131385, 3231385, 3331385, 3431385, 3531385, 3631385, 3731385, 3831385, 3931385, 4031385, 5031385, 6031385, 7031385, 8031385, 9031385

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi
