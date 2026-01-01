Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi
Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı.
İstanbul
Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde dağıtım garantili 800 milyon liralık büyük ikramiye 3 adet çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye ikinci çekilişte İstanbul Esenyurt'tan, İstanbul Ümraniye'den ve Konya Akşehir'den alınan biletlere isabet etti. Çeyrek biletlerin sahipleri, 800 milyon liranın dağıtım garantisi uygulaması kapsamında eşit olarak üçe bölünmesiyle kişi başı 266'şar milyon lira kazandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İkramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:
800 milyon lira ikramiye kazanan numara: 3031385
80 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 0609978, 6531722
8 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 0897182, 2565697, 2713903, 3175934, 3917333, 4030610, 4553504, 5101579, 5529466, 7986128
2 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 0011091, 0021412, 0962825, 0970717, 1625835, 1692382, 2852997, 3099447, 3125504, 3202344, 3391903, 3489433, 4587966, 6343371, 7173947, 7679013, 7925052, 8123005, 8191378, 9302150
1,2 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 0039163, 0784517, 0991786, 1523952, 2047090, 2144414, 2196618, 2219938, 2582860, 2725535, 3175322, 3992619, 4001198, 4079278, 4335796, 4457922, 5212440, 5445312, 5586830, 5604841, 7718960, 8097447, 8511041, 8718424, 8861321, 9043433, 9306404, 9507558, 9794617, 9976086
120 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0162847, 0205778, 0266630, 0412867, 0744181, 0804139, 0962914, 1011558, 1028983, 1071735, 1141898, 1280091, 1480170, 1486822, 1605255, 1692581, 1708765, 1713466, 1866108, 2065679, 2083571, 2191894, 2205977, 2252236, 2367072, 2496774, 2630145, 2646298, 2719672, 2977878, 3101398, 3255784, 3432280, 3589695, 3628898, 3684035, 3703982, 3741335, 3779310, 3804603, 3848358, 3879977, 3982667, 4119228, 4153879, 4234236, 4342321, 4485453, 4935347, 4941872, 5400714, 5480232, 5711216, 6206456, 6466972, 6630953, 6865268, 7096210, 7281748, 7301246, 7373769, 7607119, 7781573, 7788252, 7879903, 8071972, 8494816, 8553211, 8614549, 8966511, 9231865, 9268199, 9278752, 9449083, 9600715, 9724640, 9734512, 9740637, 9879929, 9986665
60 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0376326, 0416447, 0551679, 0637285, 0661640, 0781786, 0794742, 0905108, 0917649, 1140508, 1176538, 1267315, 1272929, 1289522, 1536112, 1556087, 1596956, 1763679, 2007251, 2026740, 2041050, 2106083, 2171611, 2203309, 2691815, 2738719, 3227264, 3228544, 3232578, 3501110, 3594869, 3610259, 3611578, 3649857, 3682693, 3755991, 3869940, 3934750, 3950250, 4049252, 4212741, 4416568, 4689328, 4907242, 4933271, 5167797, 5219759, 5346083, 5481115, 5518110, 5612327, 5766626, 5833520, 5868816, 5898175, 5978940, 5997623, 6003640, 6018481, 6057672, 6067636, 6224443, 6504730, 6509161, 6557856, 6637332, 6877766, 6962114, 7012670, 7342906, 7404419, 7497078, 7697322, 7727902, 7782687, 8017797, 8087242, 8193456, 8202185, 8248334, 8273464, 8318757, 8405392, 8533485, 8616011, 8759330, 8837273, 8840928, 8908238, 8934842, 9100935, 9345751, 9377701, 9423567, 9467694, 9759590, 9776235, 9802925, 9871050, 9971604
30 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0013525, 0065932, 0125623, 0170946, 0241331, 0466471, 0762354, 0812603, 0832010, 0876967, 0886496, 0890414, 0909840, 0913248, 0975319, 1022395, 1074545, 1095808, 1221000, 1417038, 1463299, 1561801, 1593258, 1615544, 1631171, 1672837, 1698677, 1801780, 1978019, 2096139, 2124092, 2207331, 2244359, 2290659, 2310957, 2540464, 2557351, 2565641, 2570166, 2674808, 2706557, 2861773, 2944834, 3059245, 3179737, 3181807, 3288062, 3293112, 3448901, 3724521, 3753688, 3775744, 3827075, 3827673, 3881161, 3907734, 3913136, 3941947, 3999675, 4002064, 4100352, 4227031, 4257484, 4331758, 4343577, 4346644, 4357602, 4512656, 4571113, 4621902, 4683082, 4807858, 4948184, 4975978, 4981579, 4989206, 4999637, 5043091, 5141512, 5185026, 5216126, 5216859, 5269782, 5396190, 5404383, 5409552, 5504570, 5541660, 5623673, 5666750, 5762603, 5781379, 5853822, 5949345, 6068984, 6091256, 6145147, 6352977, 6395580, 6432918, 6468649, 6499274, 6513361, 6554650, 6576892, 6579914, 6653551, 6737651, 6749006, 6769448, 6938626, 6952176, 6968732, 7019242, 7068470, 7197020, 7197390, 7207651, 7233062, 7375160, 7615761, 7620853, 7643502, 7655076, 7691675, 7703712, 7721223, 7727853, 7742278, 7752062, 7775081, 7928623, 7948413, 7969409, 8107285, 8212301, 8282108, 8351702, 8439256, 8490485, 8514671, 8552581, 8663248, 8708738, 8752552, 8758808, 8785347, 9012975, 9014688, 9034875, 9047658, 9064242, 9122918, 9202727, 9240579, 9286014, 9308048, 9320586, 9364501, 9429728, 9437247, 9548663, 9711584, 9757270, 9845798, 9878151, 9886010, 9912539, 9984400, 9990185
Son 6 rakamına göre 12 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 016319, 041341, 043938, 049294, 052138, 058901, 087342, 107048, 134396, 161402, 161439, 171434, 188464, 208966, 213433, 220697, 238771, 245091, 249001, 257503, 290977, 297502, 303314, 320444, 344243, 362468, 369389, 389152, 391596, 393768, 396058, 400180, 401284, 406063, 410437, 416006, 419187, 439379, 464205, 470169, 483105, 487964, 504171, 559330, 567416, 572636, 580386, 590881, 642870, 660931, 711632, 719778, 734600, 737153, 742005, 753256, 754576, 756245, 762996, 798783, 803308, 803583, 805458, 806993, 809887, 812629, 818688, 821549, 843269, 850589, 870655, 898914, 901170, 914685, 943874, 960784, 963437, 967761, 979076, 984180
Son 5 rakamına göre 8 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 00623, 01104, 02313, 05348, 07528, 07830, 08485, 13480, 13661, 14884, 16307, 17339, 17520, 18465, 19981, 23114, 27549, 30564, 31326, 37905, 38527, 40006, 40925, 42155, 45600, 46534, 49789, 50431, 50486, 52869, 56207, 56792, 56976, 57189, 58474, 58950, 59296, 59696, 60967, 61691, 61963, 64039, 64858, 67011, 71341, 71631, 77467, 78616, 79715, 82222, 82776, 82884, 83528, 84020, 84888, 94455, 96786, 97164, 98301, 98768
Son 4 rakamına göre 5 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0395, 0953, 1007, 1054, 1216, 1438, 1601, 1845, 1881, 2296, 2547, 3011, 3035, 3199, 3286, 3300, 3369, 3396, 3404, 3774, 3949, 4085, 4593, 4618, 4848, 5066, 5338, 6477, 6751, 7219, 7420, 7424, 7819, 7834, 7960, 8653, 9037, 9241, 9553, 9753
Son 3 rakamına göre 2 bin 400 lira ikramiye kazanan numaralar: 023, 102, 176, 267, 359, 375, 386, 395, 419, 430, 501, 506, 537, 580, 592, 682, 703, 774, 890, 913
Son 2 rakamına göre 1600 lira ikramiye kazanan numaralar: 07, 11, 12, 36, 45, 48, 91
Son 1 rakamına göre 800 lira amorti ikramiyesi kazanan numaralar: 2, 8
800 bin lira teselli ikramiyesi kazanan numaralar: 0031385, 1031385, 2031385, 3001385, 3011385, 3021385, 3030385, 3031085, 3031185, 3031285, 3031305, 3031315, 3031325, 3031335, 3031345, 3031355, 3031365, 3031375, 3031380, 3031381, 3031382, 3031383, 3031384, 3031386, 3031387, 3031388, 3031389, 3031395, 3031485, 3031585, 3031685, 3031785, 3031885, 3031985, 3032385, 3033385, 3034385, 3035385, 3036385, 3037385, 3038385, 3039385, 3041385, 3051385, 3061385, 3071385, 3081385, 3091385, 3131385, 3231385, 3331385, 3431385, 3531385, 3631385, 3731385, 3831385, 3931385, 4031385, 5031385, 6031385, 7031385, 8031385, 9031385Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.