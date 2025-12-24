Dolar
Gündem

Türkiye cuma gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Türkiye cuma gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yağışların, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının ise kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde 4 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

Soğuk havanın gelecek hafta boyunca etkisini sürdüreceği, gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk havanın, zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülüyor.

26 Aralık ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında beklenen en düşük hava sıcaklığının, Ankara'da sıfırın altında 3, İstanbul'da 0, İzmir'de 1, Konya'da sıfırın altında 8, Kocaeli'de sıfırın altında 1, Bolu'da sıfırın altında 6, Samsun'da 2, Trabzon'da 4, Tokat'ta sıfırın altında 7, Erzurum'da sıfırın altında 17, Eskişehir'de sıfırın altında 5, Afyonkarahisar'da sıfırın altında 10, Balıkesir'de sıfırın altında 3 ve Sivas'ta sıfırın altında 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

