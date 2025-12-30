Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerine kadar Orta Karadeniz kıyılarında, yarın öğle saatlerine kadar ise yüksek kesimleri başta olmak üzere Doğu Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Rüzgarın saatte 50-70 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 70-90 kilometre kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde kar erimesine bağlı çığ ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.