Dolar
43.75
Euro
51.81
Altın
4,915.48
ETH/USDT
1,982.90
BTC/USDT
67,499.00
BIST 100
14,487.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Valiler Buluşması" Programı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara’da "Gençler Bakanlığında" programında konuşuyor
logo
Gündem

İçişleri Bakanlığından "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığı, bazı illerde beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
İçişleri Bakanlığından "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda hazırlanan ve bazı illerin "sarı" kodla işaretlendiği Türkiye haritası paylaşıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımda, Doğu Akdeniz'de devam eden yağışların Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimleri ve Hatay kıyılarında ayrıca Kahramanmaraş genelinde, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Malatya'nın güney ve batısında ile Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Isparta, Burdur ve Antalya çevreleri ile Konya'nın güneybatısında kuvvetli, Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde çok kuvvetli, Antalya'nın batı ve doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli ve gök gürültülü sağanağın tahmin edildiği ifade edildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına

İç Anadolu'nun doğusunda, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç ve yüksek kesimleri, Artvin'in kuzeyi ve Gümüşhane'nin kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında, Elazığ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Erzurum'un güneyi, Muş'un batısı, Van'ın güneyi ve Hakkari ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörüldüğü kaydedildi.

Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzeyinde batı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Zonguldak ve Bartın kıyıları ile akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop'ta batı ve güneybatı yönlerden fırtına beklendiği aktarıldı.

Bakanlık, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, ulaşımda aksamalar, kıyılarda hortum riski, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurgulayarak, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınmasını istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtaydan "kazaya karışan ehliyetsiz sürücü hatasızsa tazminata hak kazanır" kararı
Bakan Fidan, Gazze Barış Kurulunun ilk toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek
İçişleri Bakanlığından "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Vakıflar Genel Müdürlüğünden 81 ilde 151 noktada iftar programı
Kars'ta karla kaplanan menderesler dronla görüntülendi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığından "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığından "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

Nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 10 ilde 67 şüpheli tutuklandı

Yurdun doğusu için kuvvetli fırtına uyarısı

Sıcaklıklar 8 ila 10 derece düşecek

Sıcaklıklar 8 ila 10 derece düşecek
Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Ülke genelinde ocakta yağışlar geçen yıla göre 3 kat arttı

Ülke genelinde ocakta yağışlar geçen yıla göre 3 kat arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet