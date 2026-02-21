Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor
Bazı illerde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor.
Kars
Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü Kars'ta, bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.
Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle bina çatılarında, buz sarkıtları oluştu. Araçların camlarının buz tuttuğu ilçede, küçük göletler dondu. Tipiden dolayı ise mesire alanlarındaki kamelyalar kara gömüldü.
Sarıkamış Belediyesi ekipleri yollarda biriken bina çatılarından dökülen kar ve buz kütlelerini kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.
Vatandaşlardan Türkü Doğa, soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, "Kar yağışının ardından özellikle akşamları aşırı derecede soğuk oluyor. Sabah kalktığımızda ev ve arabalarımızın camlarını buz tutmuş halde görüyoruz. Sarıkamış'ta soğuklar devam ediyor." dedi.
Ardahan'da da soğuk hava ve yüksek noktalarda kar etkili oluyor.