Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Er Eyüp Güner'in ailesine başsağlığı diledi

Gündem

Zafer Fatih Beyaz  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta eğitim sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan şehit Piyade Er Eyüp Güner'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
