Spor, Futbol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen Galatasaray'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u geçerek son 16 turuna yükselen Galatasaray Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Can Öcal  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen Galatasaray'ı kutladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Juventus ile oynanan müsabakanın ardından sarı-kırmızılı ekiple telefonda görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, müsabaka sonrası soyunma odasında takımla bir araya gelerek oyuncuları ve teknik ekibi kutladı.

Maçtan sonra teknik direktör Okan Buruk ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Galatasaray tur yükseldi. Ülkemiz için çok çok büyük bir başarı oldu. Gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk ise "Biz de çok mutluyuz. Size doğum günü hediyesi olsun Sayın Cumhurbaşkanım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunculardan Barış Alper Yılmaz'a da "53 numarayla gereğini yaptın. Aferin. Gözlerinden öpüyorum." dedi.

Oyunculardan Abdülkerim Bardakcı ile Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

