Galatasaray, uzatmalarda gelen gollerle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı.
Torino
Allianz Stadı'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin etkili oyunuyla başladı. Kenar ortalarıyla tehlikeli pozisyonlar yakalayan Juventus, 37. dakikada Manuel Locatelli'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Devrenin devamında başka gol olmadı ve Juventus, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
İkinci yarıda etkili oyununu devam ettiren Juventus, devrenin başlarında 10 kişi kalmasına rağmen oluşturduğu tehlikeli ataklarla goller buldu. Federico Gatti ile 70. dakikada ağları havalandıran ev sahibi ekip, 82. dakikada da Weston McKennie ile durumu 3-0'a getirdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.
Uzatmalarda Victor Osimhen'in 105+1. dakikada attığı golle skor, 3-1'e geldi. 119. dakikada da Barış Alper Yılmaz ile golü bulan sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılsa da skor avantajıyla son 16 turuna yükseldi.
İlk yarı
2. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Perin, meşin yuvarlağı kurtardı.
3. dakikada Kenan Yıldız'ın sol kanattan ortasında ceza alanında Gatti'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
10. dakikada Kenan Yıldız'ın uzun pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Conceiçao'nun ortasında Koopmeiners'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
11. dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı taçta Abdülkerim Bardakcı, topu altıpas çizgisi önündeki Osimhen'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Perin sağına uzanarak gole izin vermedi.
22. dakikada sağ taraftan kısa pasla kullanılan kornerde ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Locatelli'nin yaklaşık 30 metreden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Aynı dakikada Kenan Yıldız'ın sol taraftan ortasında kafalardan seken topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Conceiçao'nun vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta çıktı.
30. dakikada Thuram'ın pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda Galatasaraylı Davinson Sanchez'e çarparak kaleye yönelen topu Uğurcan Çakır, son anda çeldi.
37. dakikada Juventus, penaltıdan golü buldu. Torreira'nın ceza sahası sol çaprazında Thuram'a müdahalesi sonrası hakem Joao Pinheiro, penaltı kararı verdi. Penaltıyu kullanan Locatelli, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
45+5. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kenan'ın içeriye çevirdiği topu David, Thuram'a çıkardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibindenoyun alanını terk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Juventus'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
46. dakikada Kelly, hava topuna yükseldiği Barış Alper Yılmaz'ın ayağına basarak faul yaptı. Portekizli hakem Pinheiro, Kelly’e önce ikinci sarı karttan kırmızı kart çıkarırken VAR incelemesi sonucunda kararını değiştirerek direkt kırmızı kart gösterdi ve 48. dakikada ev sahibi takım 10 kişi kaldı.
55. dakikada gelişen Juventus atağında, sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız'ın çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle kornere çeldi.
63. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest vuruşu kullanan Locatelli, topu ceza sahasına ortaladı. Gatti’nin kafa vuruşunda top, az farkla üstten auta çıktı.
67. dakikada sağ kanattan Galatasaray atağında Osimhen'in ceza sahasının sağ çaprazından şutunda kaleci Perin, gole izin vermedi.
68. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan Galatasaray’da Sara’nın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Perin, topu kontrol etti.
70. dakikada Juventus, 2. golü buldu. Sol kanattan ceza sahasına giren Kalulu, topu bekletmeden altıpas üzerine çevirdi. Arka direkte müsait durumdaki Gatti, topu ağlara gönderdi: 2-0.
72. dakikadaki Galatasaray atağında, savunmadan seken topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Osimhen'in şutunda top, az farkla auta çıktı.
78. dakikadaki Juventus atağında, Boga’nın soldan ortasında arka direkte Kenan Yıldız'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
81. dakikada Juventus, 3. golü McKennie ile golü buldu. İtalyan ekibi sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Zhegrova topu arka direğe ortaladı. Koopmeiners kafayla topu diğer direk dibine gönderirken McKennie, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.
90+4. dakikada Boey'in sağdan ortasında Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içinde kafayla vuruşunda top, az farkla direğin üstünden auta çıktı.
Maçın 90 dakikalık normal süresi 3-0 Juventus lehine sonuçlandığı için müsabaka uzatmalara gitti.
Uzatma devreleri
96. dakikada sol kanattan Juventus atağında Kalulu,'nun ortasında McKennie topu, bekletmeden sağ taraftaki Zhegrova'ya çıkarttı. Zhegrova'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kalenin solundan az farkla auta çıktı.
99. dakikada Torreira'nın ceza sahasının dışından sert şutunda kalecisi Perin, topa sahip oldu.
105. dakikadaki Galatasaray'ın merkezden atağında Barış Alper Yılmaz, topu soldan ceza sahası içine koşu gösteren Osimhen'e çıkardı. Osimhen, ceza sahasının solunda müsait durumda topu düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı 2'ye indirdi: 3-1.
110. dakikada sol kanattan Zhegrova'nın ceza sahasına çalımlarla girdikten sonra şutunda kaleci Uğurcan Çakır, gole izin vermedi.
118. dakikada Singo'nun ara pasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz, kaleci Perin ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi: 3-2.
Galatasaray, 3-2 yenilmesine karşın ilk maçtaki skor avantajıyla "Devler Ligi"nde adını son 16 turuna yazdırdı.
İtalya ekiplerine karşı yine deplasmanda kazanamadı
Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalya takımlarına karşı 14. deplasman maçında da galibiyet yaşayamadı.
İtalya temsilcilerinden Lazio, Juventus, Roma, Bologna, Milan ve Parma ile resmi maçlarda karşılaşan Galatasaray, bu takımlarla oynadığı dış saha maçlarında 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
Juventus'a karşı 2. mağlubiyet
Galatasaray, Avrupa kupalarında 8. kez karşılaştığı Juventus karşısında 2. mağlubiyetini gördü.
Sarı-kırmızılı takım, bu maça kadar Juventus ile oynadığı müsabakalarda 3'er galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray, bu yenilgiyle birlikte Juventus'a karşı 2. mağlubiyetini aldı.
Son 28 Şampiyonlar Ligi maçında 6 galibiyet
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 28 müsabakada 6 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında geride kalan 28 karşılaşmada 6'şar galibiyet ile beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.
Uğurcan'ın "kritik" kurtarışları
Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yaptığı kritik kurtarışlarla Juventus'un farkı açmasına engel oldu.
Uğurcan, 22. dakikada sağ taraftan kısa pasla kullanılan kornerde ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Locatelli'nin yaklaşık 30 metreden şutunda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Tecrübeli kaleci, 30. dakikada Thuram'ın pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda Davinson Sanchez'e çarparak kaleye yönelen topu, son çelmeyi başardı.
Milli file bekçisi, 66. dakikada Conceiçao'nun sağ çaprazdan vuruşunda golü yakın direğin dibinden önledi.
110. dakikada da sağ kanattan ceza sahasına giren Zhegrova'nın dar açıdan vuruşunu çelen Uğurcan, maçın 4-1'e gelmesine engel oldu.
Osimhen, rekor kırdı
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, kulüp tarihinin Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncusu oldu.
Osimhen, Juventus ağlarına gönderdiği topla sarı-kırmızılı formayla 13. golüne ulaştı. Nijeryalı santrforu bu alanda 12'şer golle Milan Baros ile Shabani Nonda ve 11 golle Mario Jardel takip ediyor.
Nijeryalı golcü, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. golünü kaydetti.
79. dakikada Kenan'ın topu direkten döndü
Maçın 79. dakikasında Kenan Yıldız'ın dokunuşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
Boga'nın sol kanattan ortasında arka tarafta bulunan Kenan, vuruşunda direği geçemedi.
Kelly, kırmızı kart gördü
Juventus'un savunma oyuncusu Lloyd Kelly, karşılaşmanın 48. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İngiliz futbolcu, Barış Alper Yılmaz ile girdiği mücadelede rakibinin topuğuna bastığı için ilk olarak hakem Joao Pinheiro tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı. VAR tavsiyesi ile pozisyonu tekrar izleyen Portekizli hakem, verdiği kararı iptal ederek, oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.
Bu sezon ilk defa üst üste 2 kez mağlup oldu
Galatasaray, bu sezon resmi maçlarda ilk defa üst üste iki defa mağlup oldu.
Geçen hafta sonu konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Juventus'a da deplasmanda 3-2 kaybetti.
Juventus, 5 maç sonra kazandı
İtalya ekibi Juventus, 5 resmi müsabakanın ardından galibiyet yaşadı.
Söz konusu dönemde ilk olarak İtalya Kupası'nda Atalanta'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan Juventus, ligin 24. haftasında da iç sahada Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Sonraki haftada ligde konuk olduğu Inter'e 3-2 kaybeden Torino ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray'a deplasmanda 5-2 yenildi. Sonrasında Como'ya iç sahada 2-0 yenilen Juventus, Galatasaray karşısında 3-2 kazanarak 5 maç sonra galibiyet yaşadı.
Juventus taraftarı takımını alkışladı
Juventus taraftarları, alkışlarla takımına destek oldu.
Ev sahibi ekibin seyircileri, Barış Alper Yılmaz'ın golünden sonra Torino ekibini alkışladı.
Galatasaray, tarihinde 11. kez "Devler Ligi"nde son 16'da
Bu sezon organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi.
Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında rakibine 3-2 yenilmesine rağmen skor avantajıyla son 16 turuna adını yazdırdı.
Sarı-kırmızılı ekip, daha öncesinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen organizasyonda 1962-63, 1963-64, 1969-70 ve 1988-89 sezonlarında son 16 takım arasına kaldı.
Galatasaray, "Devler Ligi"nin UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise bu sezona kadar 1993-94, 1994-95, 2000-01, 2001-02, 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında da son 16 takım arasında yer aldı.
Juventus'u son 16 play-off turu eşleşmesinde geçen sarı-kırmızılılar, bu sezonla birlikte tarihinde 11. kez "Devler Ligi"nde son 16'ya yükselmeyi başardı.
Galatasaray, son 16 turunda İngiltere temsilcileri Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.
İlk kez 1962-1963 sezonunda çeyrek finale yükseldi
Galatasaray, o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk defa 1962-63 sezonunda son 16 takım arasına adını yazdırdı.
Sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonun ilk turunda Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i 3-0 ve 1-1'lik skorlarla geçerek 16 takımın mücadele ettiği 2. tura çıktı. Galatasaray, bu turda da Polonya ekibi Polonia Bytom'u sahasında 4-1 mağlup ettikten sonra deplasmanda rakibine 1-0 yenilerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
Galatasaray, çeyrek finalde İtalya devi Milan'a 5-0 ve 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.
1963-64 kura çekimiyle elendi
Galatasaray, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda son 16 takım arasına kaldığı 1963-64 sezonunda kura çekimiyle İsviçre'den Zürih'e elendi.
Sarı-kırmızılılar, organizasyonun ilk turunda Ferencvaros'un rakibi oldu. İlk maçta konuk ettiği Macar rakibini 4-0 yenen Galatasaray, rövanşta 2-0 mağlup olarak adını son 16 takımın mücadele ettiği ikinci tura yazdırdı.
Bu turda da Zürih ile karşılaşan Galatasaray, deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olurken evindeki maçtan da aynı skorla galip ayrıldı. Eşleşmenin 3. maçı ise İtalya'nın Roma kentinde oynandı. Bu maçın da 2-2 sona ermesiyle tur atlayan ekip, kura çekimiyle Zürih oldu.
1969-70 sezonunda kura çekimiyle çeyrek finalde
Sarı-kırmızılılar, organizasyonun 1969-70 sezonunda ikinci kez adını çeyrek finale yazdırdı.
Söz konusu sezonun ilk turunda İrlanda'dan Waterford ile eşleşen Galatasaray, rakibini 2-0 ve 3-2 yendikten sonra son 16 takımın mücadele ettiği 2. tura yükseldi. Bu turda da Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile eşleşen sarı-kırmızılı takım, ilk maçta konuk ettiği rakibini 1-0 yendikten sonra, rövanştan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince kura çekimine gidildi ve bu kez şanslı taraf Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde Polonya ekibi Legia Varşova ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldıktan sonra rövanşta 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.
1988-1989'da Xamax zaferi yarı finalin kapısını açtı
Galatasaray, 1988-89 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez yarı finale kalarak Türk futbolunun en büyük başarılarından birini gerçekleştirdi.
Teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki sarı-kırmızılılar, "Devler Ligi"nin ilk turunda Avusturya ekibi Rapid Wien'i geçtikten sonra 16 takımın mücadele ettiği 2. turda İsviçre'den Neuchatel Xamax'ın rakibi oldu. İsviçre temsilcisine karşı ilk maçı 3-0 kaybeden Galatasaray, rövanş maçında konuk ettiği rakibini 5-0 yenerek Türk futbol tarihinin en önemli galibiyetlerinden birine imza attı.
Çeyrek finale yükselen sarı-kırmızılı ekip, bu turda Fransa ekibi Monaco'nun rakibi oldu. Deplasmanda Monaco'yu 1-0 ile geçen Galatasaray, Almanya'nın Köln kentinde konuk ettiği rakibiyle rövanşta 1-1 berabere kalarak organizasyonda yarı finale yükseldi.
Yarı finalde 4-0 ve 1-1'lik skorlarla Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenen Galatasaray, final hayallerini rakibine kaptırdı.
1993-94 sezonunda Manchester United'ı devirdi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan turnuvanın 1993-94 sezonunda İngiliz devi Manchester United'ı 2. turda eledi.
Söz konusu sezonun ilk turunda İrlanda ekibi Cork City'i iç sahada 2-1, deplasmanda da 1-0 yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci turda Manchester United'ın rakibi oldu. 16 takımın mücadele ettiği bu turda dış sahada rakibiyle 3-3 berabere kalan Galatasaray, iç sahada da 0-0 biten maçın sonucunda deplasman golü kuralıyla gruplara kalmayı başardı.
O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.
İspanya temsilcisi Barcelona, Monaco ve Rusya ekibi Spartak Moskova'nın olduğu A Grubu'nu son sırada tamamlayan Galatasaray, organizasyona bu aşamada veda etti.
1994-95 sezonunda 16 takımla grup aşamasına katıldı
Galatasaray, 1994-95 sezonunda grup aşamasına yükselerek bir kez daha organizasyonda son 16 takım arasına girdi.
Eleme turunda Lüksemburg ekibi Avenir Beggen'i deplasmanda 5-1, iç sahada da 4-0 yenen Galatasaray, böylece 4'erli 4 gruptan oluşan Şampiyonlar Ligi etabında yer almaya hak kazandı.
Son 16 takımın mücadele ettiği aşamada İsveç ekibi Göteborg, Barcelona ve Manchester United'ın bulunduğu A Grubu'nu son sırada tamamlayan Galatasaray, organizasyondan elendi.
2000-01 sezonunda çeyrek final
Galatasaray, 2000 yılındaki UEFA Kupası şampiyonluğu sonrası 2000-01 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
İlk olarak Avusturya ekibi Sturm Graz, İskoçya temsilcisi Rangers ve Monaco'nun olduğu D Grubu'nu ikinci tamamlayan Galatasaray, ikinci grup maçlarına katılmaya hak kazandı. Bu aşamada da İspanya ekibi Deportivo, Milan ve Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in olduğu B Grubu'nu ikinci bitiren Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid ile eşleşti.
Sahasında Real Madrid'i 3-2 yenen Galatasaray, rövanşta rakibine 3-0 mağlup olarak organizasyona çeyrek finalde veda etti.
2001-02 sezonunda da son 16 takım arasında
Sarı-kırmızılılar, 2001-2002 sezonunda da ikinci grup aşamasına katılarak üst üste 2 kez son 16 takım arasında yer aldı.
Galatasaray, ilk grup aşamasında Fransa temsilcisi Nantes, Hollanda'dan PSV ve İtalya ekibi Lazio'nun yer aldığı D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi.
İkinci grup aşamasıyla son 16 takım arasına giren Galatasaray, bu etapta Barcelona, Liverpool ve Roma'nın yer aldığı B Grubu'nu son sırada bitirerek organizasyondan elendi.
2012-13 ve 2013-14 sezonlarında üst üste 2 kez son 16'da
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında üst üste 2 kez son 16 turuna kaldı.
Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar, direkt olarak katıldığı grup aşamasında Manchester United, Romanya ekibi CFR Cluj ve Portekiz temsilcisi Braga'nın mücadele ettiği H Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turu biletini kaptı.
Söz konusu turda Almanya temsilcisi Schalke 04 ile eşleşen Galatasaray, iç sahada 1-1 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 3-2 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Çeyrek finalde Real Madrid'in rakibi olan sarı-kırmızılı ekip, İspanya devine deplasmanda 3-0 mağlup olmasının ardından iç sahadaki maçı 3-2 kazandı ve organizasyondan elendi.
Sonraki sezonda İtalyan teknik adam Roberto Mancini yönetiminde Real Madrid, Juventus ve Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın olduğu B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, "Devler Ligi"nde üst üste 2. kez son 16 turuna çıktı.
Bu turda İngiltere'den Chelsea ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, iç sahada 1-1 biten maçtan sonra deplasmanda 2-0 yenilerek turnuvanın dışında kaldı.
İki kez Juventus'u geçerek son 16 turuna kaldı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde iki kez Juventus'u geçerek son 16 turuna yükseldi.
Sarı-kırmızılılar, ilk olarak 2013-14 sezonunda B Grubu'nda mücadele ettiği rakibini son haftada 1-0 yenerek grubu ikinci sırada tamamladı. Son 16 turuna yükselen Galatasaray, söz konusu sezonda İngiltere ekibi Chelsea'ye elenerek organizasyona veda etti. Juventus ise grubu üçüncü tamamlayarak, UEFA Avrupa Ligi'ne gitti.
Bu sezon İtalyan devi ile son 16 play-off turunda eşleşen Galatasaray, rakibini bir kez daha saf dışı bırakarak tur atladı.
Bakan Bak, maçı statta takip etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı tribünden izledi.
Bakan Bak, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile birlikte karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.