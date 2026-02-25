Dolar
Gündem

Siyasiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Abdullah Sarica, İsmet Karakaş, Fatih Gökbulut  | 25.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Siyasiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Ankara

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yaşını kutluyor, milletimize hizmet yolunda nice yıllar temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yolculuğu, adaletin, hakkın, inancın, cesaretin, ülkemize ve milletimize hizmet aşkının somut bir tezahürüdür. İnandığı değerler uğruna yürüyen, zorluklar karşısında asla geri adım atmayan, millet iradesini her şeyin üstünde tutan Sayın Cumhurbaşkanımıza, sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel video klibin paylaşıldığı gönderiyi alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin." ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından "Gün Olur Asra Bedel" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye idealine vakfetti. Gençlerimizin hayallerine ve istikbaline her daim sahip çıktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü tebrik ediyor, hayırlı uzun ömürler diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da NSosyal hesabından, "Aşkınan koşan yorulmaz." başlığıyla paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Eser siyasetiyle imkansız denilen projeleri birer birer gerçeğe dönüştüren, ömrünü aziz milletimize adayan, cesareti ve davasına olan sarsılmaz inancıyla mazlumların umudu olan Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Aziz milletimizin refahı ve ülkemizin bekası için birlikte yürüyeceğimiz nice yıllara, nice kutlu zaferlere."

AK Parti Sözcüsü Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun. Bütün ömrünü milletimize ve mazlumlara adadığına şahidiz ve her gün şahitlik etmeye devam ediyoruz. Allah milletimize ve insanlığa hizmet yolunda sağlık ve afiyetle nice yıllar nasip etsin." ifadelerini kullandı.

2 ilde eğitime kar engeli
Türkiye, Avrupa rekabet stratejisinin parçası olarak görülmeli
Somalili bakanlar, İletişim Başkanlığındaki "Türkiye-Somali İlişkileri" panelinin açılış konuşmalarını yaptı
Siyasiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
İçişleri Bakanı Çiftçi: Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerine doğru kararlı yürüyüşümüzü kimse durduramayacak
