Dolar
43.87
Euro
51.72
Altın
5,175.60
ETH/USDT
1,915.20
BTC/USDT
65,440.00
BIST 100
13,861.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Merter Polisevi’nde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Politika

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten "Terörsüz Türkiye" açıklaması

Bakan Gürlek, "Biz Adalet Bakanlığı olarak sadece teknik olarak kanunların yapılma sürecinde bir ekip oluşturduk. Meclisimiz bu konuda eğer ihtiyaç duyarsa teknik ekibimiz her zaman Meclisin yanında çalışmaya hazır." dedi.

Oğuzhan Sarı  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten "Terörsüz Türkiye" açıklaması Fotoğraf: Arman Önal - AA

TBMM

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili soru üzerine Gürlek, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, raporunu TBMM Başkanlığına sunduğunu, takdirin Meclisin uhdesinde olduğunu aktardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Gürlek, şöyle konuştu:

"Biz, Adalet Bakanlığı olarak sadece teknik olarak kanunların yapılma sürecinde bir ekip oluşturduk. Meclisimiz bu konuda eğer ihtiyaç duyarsa teknik ekibimiz her zaman Meclisin yanında çalışmaya hazır."

"Terörsüz Türkiye" sürecinde nihai amacın bölücü terör örgütü PKK'nın tamamen silah bırakması ve kendini feshetmesi olduğunu belirten Gürlek, "Ondan sonra artık takdir burada Meclise ait. Yasal çerçeve düzenlemesini Meclis yapacak." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gürlek, şahsi cezasızlık algısına yol açacak, genel affa yönelik ya da şahsa özgü bir düzenlemenin yapılmayacağının da altını çizdi.

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin atılacak adımlarla ilgili soru üzerine Gürlek, yaşı küçük çocukların suç örgütleri tarafından kullanıldığını tespit ettiklerini bildirdi.

Gürlek, Mecliste de bu konuda bir Komisyon kurulduğunu anımsatarak, "Çalışıyoruz. İnşallah, 12. Yargı Paketi'nde de gerekiyorsa yasal değişiklikler yapacağız." dedi.

12. Yargı Paketi'nin ne zaman geleceği sorusunu da Gürlek, şöyle cevap verdi:

"Çalışmalar devam ediyor. Sosyal medya yasasıyla ilgili de kamuoyunda açıklamalarda bulundum. İnşallah bu pakette koymayı düşünüyoruz. Burada ikili bir çalışma var. 15 yaşından küçük çocuklar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çalışma yapıyor, biz de 15 yaşını doldurmuş ve üzerindeki kişilerin sosyal medyaya girişleri, burada anonim hesaplar kullanılması, sahte hesaplarla itibar suikastlarının önüne geçilmesi için çalışma yapıyoruz. Bu çalışmaları da inşallah kısa sürede pakete sokacağız."

Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan Alican Uludağ ile ilgili İstanbul'daki mahkemenin karar vermesine ilişkin soruya ise "Yaşadığı yer değil, Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre suç yeri önemli. O tarihte suç yeri İstanbul olduğu için İstanbul olarak kararlaştırılmış. Bu süreç tamamen bağımsız yargının kontrolünde." yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Merter Polisevi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
Kocaeli'nin Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi
Bazı bölgeler için kuvvetli kar ve fırtına uyarısı
İletişim Başkanı Duran: İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü soykırımı Afrika Boynuzu'na taşımasını istemiyoruz
Tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü'nde 25 santimetreye ulaşan kar umutlandırdı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten "Terörsüz Türkiye" açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten "Terörsüz Türkiye" açıklaması

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör örgütünün bütünüyle tasfiyesi Türkiye'de 50 yıllık çatışmalı dönemi geride bırakacaktır

Bakan Gürlek HSK üyeleri ve çalışanlarıyla iftarda buluştu

Adalet Bakanı Gürlek, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

Adalet Bakanı Gürlek, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
Bakan Gürlek'ten toplu taşıma aracında yolcuyu tehdit eden kadın hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama

Bakan Gürlek'ten toplu taşıma aracında yolcuyu tehdit eden kadın hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama
Münih Güvenlik Konferansı, Suriye’nin geleceği için ne ifade ediyor?

Münih Güvenlik Konferansı, Suriye’nin geleceği için ne ifade ediyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet