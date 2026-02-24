Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde konuşuyor
Politika

Adalet Bakanı Gürlek, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Kemal Karadağ  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Adalet Bakanı Gürlek, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

TBMM

Görüşme, Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşti.

Bakan Gürlek daha sonra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile de görüştü.

