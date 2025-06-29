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İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. (YENİ GÖRÜNTÜ) İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırında çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı.
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Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek

Yurt genelinde etkili olan sıcaklık mevsim normallerine inecek.

Fatma Sevinç Çetin  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların yarın itibarıyla yurdun doğu kesimlerine hareket edeceğini belirten Macit, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde beklenen yağışların, Artvin, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Erzurum ve Ardahan'da yerel kuvvetli olacağını söyledi.

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Yarın Marmara'nın güneyi, Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzeyi, Hakkari ve Şırnak'ta rüzgarın kuvvetli olacağını bildiren Macit, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Salı günü yurdun kuzey kesimlerinde hafif yağış geçişi yaşanacağını ifade eden Macit, "Marmara'nın batısında, Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sağanak etkili olacak. Yağışlar çarşambadan itibaren sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında devam edecek. Yurdun diğer bölgeleri için yağış beklentimiz yok." diye konuştu.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının azalacağına dikkati çeken Macit, sıcaklığın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına, yer yer ise altına düşeceğini belirtti.

Macit, 3 büyükşehir için yağış beklentisinin söz konusu olmadığını bildirerek, "Ankara ve İstanbul'da sıcaklık 29-30 derece civarında olacak. İzmir'de ise sıcak hava devam edecek. Sıcaklık İzmir'de 36-37 derece olacak." dedi.

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