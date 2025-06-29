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Balıkesir'de otomobilin tıra çarptığı kazada 4 kişi öldü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi öldü.

Miraç Kaya, İrfan Ayyıldız  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Balıkesir'de otomobilin tıra çarptığı kazada 4 kişi öldü

Balikesir

Alınan bilgiye göre, İbrahim İ. (44) idaresindeki 16 ANK 60 plakalı otomobil, Susurluk-Bandırma kara yolunun Ümiteli Mahallesi mevkisinde banket üzerinde duran Bekir K. (50) yönetimindeki 17 AFA 295 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, tır sürücüsü Bekir K. ile araçtaki İbrahim Ç. (49), Yılmaz A. (32) hayatını kaybetti, otomobilin sürücüsü İbrahim İ. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan İbrahim İ, sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Yaralı İbrahim İ, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir süre yolda tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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