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CTE'nin 2 bin 254 personeli kapsayan İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi tamamlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün (CTE) 2 bin 254 personeli kapsayan 2025 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Abdullah Sarica  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
CTE'nin 2 bin 254 personeli kapsayan İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi tamamlandı

Ankara

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararnamenin CTE'nin "http://cte.adalet.gov.tr" internet sitesinden yayımlanacağını belirtti.

Yeni görev yerlerine atanan 2 bin 254 personele başarılarının devamını dileyen Tunç, kararnamenin hayırlı olmasını temenni etti.

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