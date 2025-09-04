Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşuyor.
logo
Gündem

Adalet Bakanı Tunç'tan HSK üyeleriyle toplantısına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hedefler doğrultusunda yapacağımız düzenlemelerle tarafsız ve bağımsız yargımızı daha da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

İsmet Karakaş  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Adalet Bakanı Tunç'tan HSK üyeleriyle toplantısına ilişkin açıklama

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleriyle gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

Toplantıda, hukukun üstünlüğünden ayrılmadan yargı sistemini daha etkin ve erişilebilir hale getirmek için yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hedefler doğrultusunda yapacağımız düzenlemelerle tarafsız ve bağımsız yargımızı daha da güçlendirecek, insan kaynağı kapasitemizi artıracağız. Bugüne kadar olduğu gibi yeni adli yılda da vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya taşımanın gayretiyle hep birlikte gece gündüz demeden çalışacağız."

Adalet Bakanı Tunç'tan HSK üyeleriyle toplantısına ilişkin açıklama
