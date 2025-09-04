Adalet Bakanı Tunç'tan HSK üyeleriyle toplantısına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hedefler doğrultusunda yapacağımız düzenlemelerle tarafsız ve bağımsız yargımızı daha da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleriyle gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin açıklama yaptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Toplantıda, hukukun üstünlüğünden ayrılmadan yargı sistemini daha etkin ve erişilebilir hale getirmek için yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:
"Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hedefler doğrultusunda yapacağımız düzenlemelerle tarafsız ve bağımsız yargımızı daha da güçlendirecek, insan kaynağı kapasitemizi artıracağız. Bugüne kadar olduğu gibi yeni adli yılda da vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya taşımanın gayretiyle hep birlikte gece gündüz demeden çalışacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.