Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret edecek.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan mutasavvıf İnançer'i vefatının üçüncü yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'i vefatının üçüncü yılında andı.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025


Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü İslam'a ve Müslümanlara hizmet etmeye adayan değerli mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi'yi ahirete irtihalinin 3'üncü yılında rahmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.


