Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret edecek.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "tamamlanan deprem konutlarına" ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, deprem bölgesinde bu yılın sonuna kadar 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri ve 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesinin beklendiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "tamamlanan deprem konutlarına" ilişkin paylaşım

Ankara

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yapımı tamamlanan 300 bininci konutun anahtarının teslim edileceği belirtildi.

Paylaşımda, deprem bölgesindeki illerde yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek konut, köy evi ve iş yerlerine ilişkin bir infografik de yer aldı.

Deprem bölgesinde 304 bin 836'ya ulaşacak teslim edilen bağımsız bölümün dağılımı şöyle:

"Kahramanmaraş'ta 31 bin 25 konut, 1436 iş yeri, 12 bin 891 köy evi, Malatya'da 34 bin 564 konut, 3 bin 125 iş yeri, 8 bin 844 köy evi, Elazığ'da 10 bin 934 konut, 1028 köy evi, Diyarbakır'da 15 bin 708 konut, 561 köy evi, Şanlıurfa'da 10 bin 117 konut, 10 iş yeri, 1325 köy evi, Adıyaman'da 29 bin 783 konut, 1767 iş yeri, 6 bin 607 köy evi, Gaziantep'te 21 bin 782 konut, 52 iş yeri, 3 bin 765 köy evi, Kilis'te 1713 konut, 4 iş yeri, 544 köy evi, Hatay'da 75 bin 706 konut, 2 bin 507 iş yeri, 8 bin 541 köy evi, Osmaniye'de 7 bin 420 konut, 6 iş yeri, 8 bin 541 köy evi ve Adana'da 10 bin 978 konut, 389 köy evi."

Bu yılın sonuna kadar 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri ve 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi bekleniyor.

Ayrıca 6 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek törende 1,5 milyar lira yatırımla 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak.

