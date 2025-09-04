Dolar
41.17
Euro
48.03
Altın
3,543.41
ETH/USDT
4,371.80
BTC/USDT
110,438.00
BIST 100
10,812.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret edecek.
logo
Gündem

Eğirdir ve Hoyran göllerinin su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü

Isparta'nın önemli su kaynaklarından Eğirdir ile Hoyran göllerinin su seviyesi, kuraklık nedeniyle düştü.

İsmail Kuz  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Eğirdir ve Hoyran göllerinin su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü Fotoğraf: İsmail Kuz/AA

Isparta

Türkiye'nin dördüncü büyük tatlı su gölü olan Eğirdir ile yıllardır doğal olarak bağlantılı şekilde aynı havzayı besleyen Hoyran Gölü arasında kuraklık nedeniyle adacıklar oluştu.

Son yıllarda artan sıcaklıklar, yağışlardaki azalma ve tarımsal sulama nedeniyle göllerin seviyesinde düşüş yaşanırken, iki göl bazı noktalarda birbirinden ayrıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bölgedeki balıkçılar da göldeki değişimlerden olumsuz etkilendi. Özellikle sazan ve sudak gibi ekonomik değeri yüksek türlerin avcılığında azalma olduğu belirtildi.

Eğirdir ve Hoyran göllerinin korunmasının yalnızca Isparta için değil, bölgenin tarımı, balıkçılığı ve biyolojik çeşitliliği açısından da kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan mutasavvıf İnançer'i vefatının üçüncü yılında andı
Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağış bekleniyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "tamamlanan deprem konutlarına" ilişkin paylaşım
Eğirdir ve Hoyran göllerinin su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü
Akdeniz coğrafyasında orman yangını riski eylülün ilk yarısında da devam ediyor

Benzer haberler

Eğirdir ve Hoyran göllerinin su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü

Eğirdir ve Hoyran göllerinin su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü

Akdeniz coğrafyasında orman yangını riski eylülün ilk yarısında da devam ediyor

Sapanca Gölü'nde azalan su miktarı nedeniyle tedbir alınacak

Kuraklığa karşı her alanda risk yönetiminin yapılması önem arz ediyor

Kuraklığa karşı her alanda risk yönetiminin yapılması önem arz ediyor
Kuraklıkla mücadele eden İran'da 8 baraj kuruma tehlikesiyle karşı karşıya

Kuraklıkla mücadele eden İran'da 8 baraj kuruma tehlikesiyle karşı karşıya
Küresel ısınma ve kuraklık Bitlis'teki göllerde su seviyesini düşürdü

Küresel ısınma ve kuraklık Bitlis'teki göllerde su seviyesini düşürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet