Dolar
41.60
Euro
48.96
Altın
3,863.57
ETH/USDT
4,402.00
BTC/USDT
118,586.00
BIST 100
11,220.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan “Küresel Sumud Filosu” Gazze’ye doğru seyrini sürdürüyor
logo
Gündem

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 171 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 189 torbacının gözaltına alındığını bildirdi.

Semih Erdoğdu  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 171 şüpheli tutuklandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun öncelikli hedefinin sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "torbacı’" diye tabir edilen satıcılar olduğunu belirtti.

02.10.2025

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 171 şüpheli tutuklandı

içişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 189 torbacının gözaltına alındığını bildirdi.

Büyük bir titizlikle sürdürülen operasyonlar kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 189 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, bunlardan 171'inin tutuklandığı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bilgisini verdi:

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler delillendirilerek, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 171 şüpheli tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısında Türk vatandaşlarının alıkonmasına soruşturma
İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilerden 25 Türk aktivisti alıkoydu

Benzer haberler

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 171 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 171 şüpheli tutuklandı

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısında Türk vatandaşlarının alıkonmasına soruşturma

Yasa dışı bahis operasyonlarında 59 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi uyarısı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi uyarısı
MİT'ten kişisel verileri çalanlara yönelik operasyon

MİT'ten kişisel verileri çalanlara yönelik operasyon
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 22 şüpheli gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 22 şüpheli gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet