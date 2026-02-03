Dolar
43.49
Euro
51.35
Altın
4,938.79
ETH/USDT
2,305.60
BTC/USDT
78,380.00
BIST 100
13,845.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da “Sağlık Politikaları ve Finansmanı İş Birliği Protokolü İmza Töreni”nde konuşuyor.
logo
Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununa ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir kuyumcuya yönelik silahlı soygun ve dükkandaki izinli polis memurunun ayağından yaralanmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununa ilişkin paylaşım

Ankara

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Karaköprü'de bir kuyumcuya yönelik gerçekleştirilen silahlı yağma ve silahlı kasten yaralama olayının faillerinin yakalandığını anımsattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kuyumcuya, yüzleri maskeli, ellerinde tabanca ve pompalı tüfek olan 3 şüpheli tarafından düzenlenen soygunda, yaklaşık 4 milyon lira değerinde altının gasbedildiğini ifade eden Yerlikaya, olay sırasında dükkanda müşteri olarak bulunan polis memuru S.İ.'nin ayağından yaralandığını hatırlattı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucunda; şüphelilere yönelik 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. M.A, E.A, İ.D, E.Ç, H.A. ve A.A. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslar hakkında 'nitelikli yağma ve silahlı kasten yaralama' suçlarından adli işlem başlatıldı. Operasyonda; olayda kullanılan otomobil, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ile gasbedilen altınlar ele geçirildi. Yaralanan polisimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurtta perşembe gününden itibaren yeni yağışlı sistem etkili olacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununa ilişkin paylaşım
Çukurova'dan ilham alan Togg'un "Seyhan" rengi Adana'da sergilendi
"ASSAN Group" soruşturmasında 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Ankara'da 134 sanıklı uyuşturucu davasında karar açıklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununa ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununa ilişkin paylaşım

Şanlıurfa'da depremde hasar gören ecdat yadigarı 15 cami yeniden ibadete açıldı

İngiltere'de bıçaklanan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Depremzede besici, devlet desteğiyle sürüsünü büyüttü

Depremzede besici, devlet desteğiyle sürüsünü büyüttü

Jandarma Havacılık Komutanlığı 5. GÖKBEY helikopterini envanterine kattı

Jandarma Havacılık Komutanlığı 5. GÖKBEY helikopterini envanterine kattı
Şanlıurfa'da tefecilik yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 37 zanlıdan 23'ü tutuklandı

Şanlıurfa'da tefecilik yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 37 zanlıdan 23'ü tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet