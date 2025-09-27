Dolar
Ekonomi

Isparta'nın karanfilleri Avrupa pazarında açıyor

Isparta'da üretilen karanfiller yurt dışına ihraç edilerek hem kente hem de üreticisine ekonomik katkı sağlıyor.

Yalçın Çelen  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Isparta'nın karanfilleri Avrupa pazarında açıyor

Isparta

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da son yıllarda karanfil üreticiliği de arttı.

Kentin çeşitli bölgelerindeki seralarda üretilen karanfilin hasadına başlandı. Kesimi yapılan çiçekler, soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor.

Daha sonra işçiler tarafından özenle seçilerek demetler halinde paketlenen karanfiller, Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Karanfil ihracatı, bölge ekonomisine katkı sağlamasının yanı sıra kentin dünyaya tanıtımı noktasında da önemli rol oynuyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine, kentte karanfil üretiminin Deregümü köyü ve Çünür Mahallesi'ndeki seralarda yapıldığını söyledi.

Bu yıl yüksek rekolte beklediklerini belirten Selçuk, "Karanfili bir yıl içinde iki ayrı dönemde dikiyoruz. Kasım aylarında seralarımız hazırlanıp, aralıkta dikiliyor, bu ayda diktiğimiz karanfilleri de mayısın 15'inden itibaren hasat yapmaya başlıyoruz. Birinci hasat dönemi böyle geçiyor." diye konuştu.

Selçuk, ikinci dikimin de nisanda yapılarak hasadının eylülde gerçekleştiğini ifade etti.

Serada çalışmanın dışarıda çalışmaktan biraz daha zor olduğunu anlatan Selçuk, "Yaz günü dışarıda sıcaklık 40 dereceyse seranın içinde 60 dereceyi buluyor. İşçi kardeşlerimin emeklerine sağlık. Ürettiğimiz karanfiller İngiltere, Almanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Arap ülkeleri, Rusya ve Ukrayna'ya gönderiliyor. Bu yıl 200 milyon dal rekolte bekliyoruz. Üretiyoruz, üretmeye de devam edeceğiz." dedi.

Selçuk, Isparta'nın sadece karanfille değil gül, lavanta, elma, domates gibi ürünlerle de dünya pazarında yerini aldığını sözlerine ekledi.

