Gündem

İçişleri Bakanlığı, 2025'te 110 binden fazla ruhsatsız silaha el koydu

İçişleri Bakanlığınca 2025 yılında yürütülen operasyonlarda, 110 bin 104 ruhsatsız silah ele geçirildi, ruhsatsız silah bulundurma, taşıma ve silah ticareti suçları kapsamında 119 bin 175 kişi hakkında işlem yapıldı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
İçişleri Bakanlığı, 2025'te 110 binden fazla ruhsatsız silaha el koydu

Ankara

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, silah ve mühimmatın yasa dışı imalatı ve kaçakçılığının önlenmesi ve bu suçlarla mücadele için çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yönelik yürütülüyor.

Bu kapsamda, güvenlik birimlerince 2025 yılında 81 ilde ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirildi.

1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihlerinde ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 110 bin 104 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bu silahların 50 bin 219'unu tabanca, 35 bin 724'ünü av tüfeği, 22 bin 669'unu kurusıkı tabanca ve 1492'sini uzun namlulu silahlar oluşturdu.

Aynı dönemde, ruhsatsız silah bulundurma, taşıma ve silah ticareti suçları kapsamında ise 119 bin 175 kişi hakkında işlem yapıldı.

