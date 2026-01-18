Dolar
Gündem

Edirne'de 220 kilogram kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de düzenlenen operasyonla 220,7 kilogram kokain ile 69 kilogram skunk uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini duyurdu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Edirne'de 220 kilogram kokain ele geçirildi

Ankara

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığıyla Mücadele" kapsamında Hamzabeyli Gümrük sahası içerisinde bir tırda arama yapıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, aramada 220,7 kilogram kokain ve 69 kilogram skunk uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Uyuşturucuya karşı savaş açtıklarını vurgulayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Bu savaşı, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Örgüt elebaşından, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır. Edirne Valimizi, Edirne Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

