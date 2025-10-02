İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Türkiye genelinde protesto edildi
İsrail'in, insani yardım ulaştırmak için Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Türkiye'de birçok ilde protesto edildi.
Ankara
Ankara Filistin Dayanışma Platformunun (ANFİDAP) çağrısı üzerine platform üyeleri, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da grupta yer aldı.
- Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail donanma unsurları, gemileri yasadışı şekilde ele geçirmeye başladı
- Türkiye, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını "terör eylemi" olarak niteledi
- İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepkiler
"İnsanlığın onuru Sumud Filosu", "Kudüs bizimdir, bizim kalacak", "Katil İsrail, işbirlikçi ABD" ve "İşte burası katillerin yuvası" sloganları atan gruptakiler, "Hamas seninleyiz" yazılı pankart açtı.
Grup adına basın açıklaması yapan ANFİDAP Sözcüsü İsmail Mansur Özdemir, bugün Gazze'de yaşanan soykırım karşısında devletlerin çaresiz, uluslararası kuruluşların işlevsiz kaldığını söyledi.
Farklı ülkelerden insanların katıldığı Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'deki ablukayı yıkmak için yola çıktığını belirten Özdemir, insanlık tarihinin vicdani hakikat etrafında yeniden yazıldığını ifade etti.
Gazze'nin kendileri için dini, vicdani ve milli bir mesele olduğunu dile getiren Özdemir, "Gazze'ye sahip çıkamazsak vicdansız, kalpsiz, duygusuz kalırız, yok oluruz." dedi.
Özdemir, 57 ülkeden insanın adını "kararlılık" koyduğu bir yürüyüşe geçtiğini belirterek, "Bütün dünya bu yürüyüşü izliyor. Bu yürüyüşe katılan kardeşlerimize yönelik müdahale asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
Filodaki aktivist ile telefon bağlantısı kuruldu
Protesto sırasında, İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Adagio gemisindeki aktivist Zeynel Abidin Özkan ile telefon üzerinden iletişime geçildi.
Gazze'ye 70 deniz mili mesafede İsrail'in müdahalesiyle karşı karşıya kaldıklarını anlatan Özkan, "Gemilerin bir kısmıyla iletişimimiz kesildi. Gemilerdeki arkadaşlar şu an ne durumdalar bilgimiz yok maalesef. Kalan gemiler hızını düşürdü ve yavaş bir şekilde Gazze'ye ilerleyişini sürdürüyor." diye konuştu.
İstanbul
Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi önünde bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği (AGD), İslami Dayanışma Platformu ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun (STK) üyeleri, "Rotamız Gazze, Yükümüz Umut", "Hamas Eğilmez, Gazze Yenilmez", "İsrail Gazze'yi Değil İnsanlığı Katlediyor" yazılı pankartlar açtı.
Katılımcılar, "Gazze'ye Selam Direnişe Devam" sloganı eşliğinde Beşiktaş'taki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne kadar yürüdü
Ellerinde Kelime-i Tevhid yazılı bayrak ile Filistin bayrağı taşıyan gruptakiler, sık sık tekbir getirdi.
Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Emrullah Demir, burada yaptığı açıklamada, Gazze için ellerinden gelen ne varsa bunun yolunu aradıklarını, Küresel Sumud Filosu'nun da "Ne yapabiliriz?" diye soran insanların cevabı olarak ortaya çıktığını belirtti.
Bu filonun içerisinde tek sermayesi kendi hayatı olan insanların olduğunu aktaran Demir, "Gazze'de tüm kırmızı çizgiler çiğneniyor, maalesef İslam ülkelerinin liderleri gerekeni yapmadığı için sivil organizasyonlarla Gazze'nin üzerine yürünmek zorunda kalınıyor." ifadelerini kullandı.
Protesto gösterisi sırasında Sumud Filosu'ndaki bir Türk vatandaşı ile canlı telefon bağlantısı gerçekleştirildi. Türk aktivist, İsrail’e 100 mil kadar yaklaştıklarını belirterek, dua ve destek istedi
Öte yandan, ABD'nin Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önünde de vatandaşlar toplandı.
Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler "Nehirden Denize Özgür Filistin", "Ülkemde Siyonist İstemiyorum" sloganları attı.
İzmir
İzmir'de Konak Meydanı'ndan toplanan çok sayıda kişi, İsrail aleyhine slogan attı. Ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıyan vatandaşlar, tekbir getirdi.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İl Başkanı İlyas Duman grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası sularda barbarca bir saldırıda bulunduğunu söyledi.
Yardım taşıyan gönüllülerin hedef alındığına dikkati çeken Duman, "Bu sadece bir saldırı değil, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir. İsrail'in sicili bellidir. 1948 yılından beri Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi bugün bir kez daha vahşetini sergilemekte, korkaklığını ortaya koymaktadır." dedi.
Duman, İslam ülkelerinin derhal İsrail'e müdahale etmesi gerektiğini belirtti.
Uşak
Uşak'ta da Atapark'ta toplanan vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Atapark çevresinde yürüdü.
Bazı katılımcıların ise Filistin kefiyesi taktığı görüldü. Katılımcılar yürüyüş sırasında çeşitli sloganlar attı.
Yürüyüşün ardından katılımcılar Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.
Daha sonra Filistin'e Destek Platformu çatısı altındaki sivil toplum kuruluşları temsilcileri açıklama yaptı.
Aydın
Aydın'ın Efeler ilçesinde de İstasyon Meydanı'nda bir grup vatandaş toplandı.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan grup, slogan atıp İsrail'e tepki gösterdi.
Vatandaşlar, Küresel Sumud Filosu ile ilgili haberleri meydandan takip edeceklerini belirtti.
Bursa
Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, İsrail aleyhine slogan atarak, Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırılara tepkisini ortaya koydu.
Ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartları taşıyan vatandaşlar, tekbir getirip dua etti.
Etkinliğe katılan Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, meydanda kurulan dev ekranda Küresel Sumud Filosu'na katılan gemilerin görüntülerini ve filoya katılan aktivistlerin videolarını izledi.
Okunan ilahi ve dualara da eşlik edilirken, protesto meydanda devam etti.
Eskişehir
Eskişehir'de vatandaşlar, İsrail tarafından saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Taşbaşı Çarşısı önünde bir araya geldi.
İHH İnsani Yardım Derneği Eskişehir Şubesinin çağrısıyla düzenlenen buluşmada, yaklaşık 300 katılımcı, saldırıyı protesto ederek dayanışma mesajı verdi.
Buluşmada, sessiz kalmanın zulme destek anlamına geleceği vurgulanarak, saldırılara karşı birlik olunması çağrısı yapıldı.
Dualar ve sela okunan buluşmada, vatandaşlar sloganlar atarak Filistin'e destek gösterisinde bulundu.
Çanakkale
Çanakkale'de de vatandaşlar Sumud Filosu'na destek için toplandı.
Çanakkale İHH, Genç İHH ve Anadolu Gençlik Derneği Çanakkale Şubesi üyeleri, İskele Meydanı'nda toplanıp slogan attı.
İsrail'in saldırısına tepki gösteren üyelere vatandaşlar da destek verdi.
Kütahya
Kütahya'da vatandaşlar Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.
Grup adına platformun başkan vekili ve Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar açıklama yaptı.
Programda namaz kılınıp dua edildi.
Antalya
Türk ve Filistin bayrakları taşıyan Kudüs Platformu üyeleri, "Filistin özgür olana kadar mücadele devam edecek" yazılı pankartlarla Muratpaşa Camisi'nin avlusunda bir araya geldi.
Katılımcılar, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'ndakiler için dua etti. Sloganlar atan platform üyeleri, İsrail'in saldırılarını protesto etti.
Sumud Filosu'na Tunus'tan katılan "Adagio" gemisinde bulunan ve Antalya'dan giden Türk aktivist Hakan Şimşek, canlı bağlanarak, Gazze'deki mazlumlara en uzatmak için uluslararası sularda olduklarını belirterek, Gazze'nin sesini duyurmaya çalıştıklarını söyledi.
İHH Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, yaptığı konuşmada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.
2010'daki Mavi Marmara saldırısında 10 şehit, 54 yaralı olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Tarih değişti zulüm değişmedi, kıyım değişmedi." dedi.
Arama kurtarma ekipleri teknelerle nöbet tuttu
Öte yandan Antalya Kudüs Platformu adına, arama kurtarma ekipleri, teknelerle Sıçan Adası yakınlarında nöbete başladı. İHH Arama Kurtarma ekip lideri Ali Uygur, denizde ve karada nöbet tuttuklarını vurgulayarak, zor günleri birlikte aşacaklarını dile getirdi.
Manavgat Kudüs Platformu öncülüğünde Gazze'ye destek amacıyla Manavgat Irmağı'nda teknelerde düzenlenen etkinlikte, İHH, Anadolu Gençlik Derneği ve çeşitli sivil toplum kuruluşları üyeleri bir araya geldi.
Manavgat Kudüs Platformu Başkanı Mehmet Gayretli, İsrail'i protesto etti, Gazze'ye destek mesajı verdi.
Burdur
Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan kalabalık, sloganlar attı.
Kudüs Platformu adına açıklama yapan Hüseyin Büyükkeleş, filodaki yolcular, aktivistler ve mürettebatın, uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiği saldırıyla karşı karşıya kaldığını kaydetti.
Sumud Filosu'nun tek amacının kuşatma altındaki Filistin halkına insani yardım ulaştırmak olduğunu vurgulayan Büyükkeleş, "Bu barışçıl girişimin zor kullanılarak engellenmesi kabul edilemezdir." diye konuştu.
Konuşmanın ardından İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi.
Konya
Konya Mevlana Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, İsrail aleyhine slogan attı. Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıyan vatandaşlar, tekbir getirdi.
Köklü Değişim Konya Temsilcisi Ahmet Ceran grup adına yaptığı açıklamada, saldırıların filonun hedefine ulaşmasını engellemeyi amaçladığını söyledi.
Filonun Gazze'deki mazlumlara bir umut olduğunu ifade eden Ceran, "Sumud Filosu'ndaki kardeşlerimiz, hocalarımız ve Gazze dostlarının bu onurlu seferi bir son değil bir başlangıçtır. Denizden ve karadan bu onurlu seferler ve yürüyüşler devam edecektir." dedi.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.
Zafer Meydanı'nda toplananlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek slogan attı.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Muharrem Coşkun, insanlığın gözü önünde bir utanç daha yaşandığını söyledi.
İşgal ordusunun, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan uluslararası Sumud Filosu'na uluslararası sularda barbarca saldırdığını kaydeden Coşkun, "Sivil gemilere müdahale edildi. Yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu sadece bir saldırı değil, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir." diye konuştu.
Duanın ardından İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.
Karaman
Karaman'da, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.
Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek slogan attı.
Anadolu Gençlik Derneği Karaman Şube Başkanı Şabettin Gezen, İsrail'in bir terör devleti olduğunu söyledi.
Yapılan bütün engellemelere rağmen Gazze'ye girileceğini söyleyen Gezen, "Biz inanıyoruz Allah'ın izniyle Osmanlının evlatları Gazze ile bir gün kucaklaşacak. Küresel Sumud Filosu şunu gösterdi. Müslümanlar bir araya gelecek. Gazze izzetin, şerefin ve onurun yeri, ne mutlu oradaki Müslüman kardeşlerimize." dedi.
Burada duanın ardından İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.
Zonguldak
Zonguldak’ta kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.
Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıdı.
Grup adına açıklama yapan Hamza Girgin, saldırının hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesi anlamına geldiğini söyledi.
İsrail'in sicilinin belli olduğunu vurgulayan Girgin, "On yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirleri yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir." dedi.
Girgin, Gazze'de iki yılı aşan soykırımın şimdi de denizlerde sivil yardım gemilerine yönelen saldırıyla devam ettiğini söyledi.
Bolu
Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.
Marşlar eşliğinde yürüyen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlar taşıdı.
Grup adına açıklama yapılmasının ardından Gazze için dua edildi.
Sakarya
Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, filoya saldırıda bulunan İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı.
Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıyan katılımcılar açıklamanın ardından dua etti.
Düzce
Cedidiye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar slogan attı.
Mavi Marmara Gemisi’nde bulunan eski AK Parti Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz'ın da katıldığı eylemde, vatandaşlar ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.
Alanda toplananların dualar eşliğinde sabah namazına kadar nöbet tutacağı belirtildi.
Gaziantep
Gaziantep'te Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını protesto etti.
Türk ve Filistin bayraklarını açarak slogan atan vatandaşlar İsrail'e tepki gösterdi.
Gaziantep Kudüs Platformu tarafından organize edilen buluşmada, İsrail'in Gazze'deki zulmünü anlatan fotoğraflar sergilendi.
Şanlıurfa
"Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da, Küresel Sumud Filosu'na destek için vatandaşlar Rabia Meydanı'nda bir araya geldi.
Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.
Daha sonra Şanlıurfa'da, sıkıntısı olan ve darda kalan kişilerin talepleri üzerine minarelerden yankılanan ve kentte bir gelenek olan ve halk arasında "faraçlık" da denen feraciye duası meydanda okundu.
Malatya
Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin önündeki alanda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını protesto etti.
Vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.
Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıdı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Platformu üyelerince organize edilen etkinlikte vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları ile Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde toplandı.
Katılımcılar, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'ndakiler için dua etti.
Sloganlar atan platform üyeleri, İsrail'in saldırılarını protesto etti.
Erzurum
Erzurum'da Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen çok sayıda vatandaş, İsrail aleyhine attıkları sloganlarla filoya müdahaleye tepki gösterdi.
Yürüyüş yapan vatandaşlar, filodakileri ile İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.
Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı Abdulkerim Kavaz, grup adına yaptığı açıklamada İsrail'in saldırılarını kınadı.
Ağrı
Ağrı'da Merkez Camisi önünde bir araya vatandaşlar ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Küresel Sumud Filosu'na destek verip, İsrail'in müdahalesini protesto etti.
Dua edip İsrail aleyhine slogan atan grup, daha sonra Dörtyol Kavşağı'na kadar yürüyüş yaptı.
Erzincan
Erzincan'da da ellerine aldıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla Dörtyol Kızılay Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in filoya müdahalesini ekrandan canlı yayında takip etti.
Filistin Dayanışma Platformu adına açıklama yapan Hasan Çakmak, İsrail'in uluslararası sularda yaptığı barbarlığı kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.
Trabzon
Özgür Aksa Trabzon Platformu öncülüğünde 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.
Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıdı.
Grup adına açıklama yapan Miraç Arslantürk, Küresel Sumud Filosu'nun, insanlığın vicdanını ve adalet özlemini temsil eden bir direniş ruhuyla Gazze'ye doğru yola çıktığını söyledi.
Yapılan saldırının sadece gemilere değil insanlığın ortak vicdanına yapıldığını belirten Arslantürk, "Orada bulunan kardeşlerimiz yalnız değildir. Onların arkasında tüm vicdan sahipleri, tüm adalet sevdalıları vardır. Biz bu kardeşlerimizin yanındayız ve son nefesimize kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.
Artvin
Artvin'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Artvin Şube Başkanlığı'nın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı çağrı üzere bir grup vatandaş, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Halitpaşa Meydanı'nda toplandı.
İHH Artvin Şube Başkanı Osman Delibaş, İsrail'in hukuksuz saldırısına tepki göstermek için toplandıklarını söyledi.
Delibaş, Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail tarafından hukuksuz bir şekilde durdurulduğunu belirterek, dünyanın artık zulme karşı sessiz kalmayacağını aktardı.
MHP İl Başkanı Serdar Kılınç ve Memur-Sen Artvin Şube Başkanı İbrahim İnce'nin de konuşmasının ardından dua edildi.
Gümüşhane
Fatih Parkı'nda bir araya gelen STK temsilcileri ve vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.
Memur-Sen İl Başkanı Ergin Aslan, bu gece vicdanı olan herkesin kalbinin Sumud ile çarptığını söyledi.
Konuşmaların ardından dua edildi.
Giresun
Giresun'da Hacı Miktad Cami avlusunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti.
Kamu-Sen İl Temsilcisi Muhammed Sarı, saldırıyı kınadıklarını söyledi.
Sarı, "Bu millet Gazze'nin kurtuluşuna, Kudüs'ün özgürlüğüne önderlik edecektir." dedi.
Bayburt
Bayburt'ta da Saat Kulesi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, slogan attı.
Grup adına basın açıklaması yapan İlhami Polat, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan filoya İsrail'in uluslararası sularda barbarca saldırdığını anlatarak, "Sivil gemilere müdahale edildi. Yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu sadece bir saldırı değil, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir." dedi.
Ordu
Ordu'da da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde saldırılar protesto edildi.
Kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlar, Altınordu ilçesindeki Ceren Özdemir Meydanı'nda toplandı.
Ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan atan gruptakiler, Zübeyde Hanım Caddesi'nden İmam Hatip Camisi'ne kadar yürüdü.
TÜGVA İl Temsilcisi Ömer Faruk Yücedağ, grup adına yaptığı açıklamada, tüm gemilerin sağ salim Filistin'e, Gazze şeridine ulaşmasını temenni etti.
İsrail ordusunun Sumud Filosu'na müdahalesi ve aktivistlerin tutuklanmasının korsanlık ve terörizm olduğunu belirten Yücedağ, bu eylemlerin dünya halklarının öfkesini arttıracağını, işgalcilerin de kara siciline eklendiği vurguladı.
Konuşmanın ardından dua edildi.
Diyarbakır
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki alışveriş merkezi önünde bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, İsrail karşıtı sloganlar attı, Filistin bayrakları taşıdı, tekbir getirdi.
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş, burada yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldiklerini ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın engellenmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Oğraş, şunları kaydetti:
"Küresel Sumud Filosu'nda yer alan bütün vicdan sahipleri, Allah katında sorumluluklarını yerine getirdi. Onlara destek ve ses olmak için burada toplandık. Allah'ım, sen de bunu kendi rızan için kabul gör. İnanıyoruz ki bu hayra alamettir ve güzel bir çığır olacaktır."
Açıklamaya, Memur-Sen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Elazığ
Elazığ'da El-Aksa Platformu ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.
Türk ve Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar, tekbir getirdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.
Anadolu Gençlik Derneği Elazığ Şube Başkanı Yemliha Akyıldız, grup adına yaptığı konuşmada, bugün tüm insanlığın gözü önünde bir utanç daha yaşandığını belirtti.
İsrail işgal ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda barbarca saldırdığını ifade eden Akyıldız, şunları söyledi:
"Sivil gemilere müdahale edildi, yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu, sadece bir saldırı değil hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir. İsrail'in sicili bellidir, yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi, bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir. Gazze'de yıllardır süren abluka ve iki yılı aşan soykırım şimdi de denizlerde sivil yardım gemilerine yönelen saldırıyla devam ediyor."
Mardin
Mardin'de merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bulunan Kudüs Evi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
Katılımcılar tekbir getirdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.
Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa, burada yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi.
Başboğa, "Allah'ım Gazze'ye ümit olmak için yola çıkanları ümitsiz, dermansız, kimsesiz bırakma. İsrail bunun hesabını mutlaka verecektir." ifadelerini kullandı.
Nevşehir
Nevşehir kent merkezindeki Alibey Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.
Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıdı.
İl Müftüsü Kazım Güzel, İsrail'e destek veren markaların ürünlerine yönelik boykot çağrısında bulunarak, dünyadaki mazlum Müslümanların yaşadığı acıların unutulmaması gerektiğini vurguladı.
Güzel'in duasının ardından vatandaşlar cami önünden ayrılmayarak temsili Gazze nöbeti başlattı.
Niğde
Niğde'de, İsrail'in filoya yönelik saldırıları çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyelerinin katılımıyla protesto edildi.
Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.
Grup adına açıklama yapan Diyanet-Sen Niğde Şubesi Başkanı Muammer Kokulupınar, Küresel Sumud Filosu'na destek verdiklerini, Gazze'nin yanında olduklarını söyledi.
Gazze'nin özgürlüğe kavuşacağına inandıklarını belirten Kokulupınar, "Allah'ın inayetiyle Gazze'deki ve Filistin'deki kardeşlerimiz özgürlüğe kavuşacak, İsrail amacına ulaşamayacaktır." dedi.
Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Adana
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki için bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'ndaki ABD Adana Konsolosluğu önünde toplandı.
Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.
Grup adına açıklama yapan Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, "Umuyoruz ki filodaki kardeşlerimizin kılına dokunulmasın, hiçbirine zarar verilmesin." dedi.
Mersin
Mersin'de de İsrail donanması unsurlarının Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.
Kültür Park'taki 3 Ocak Atatürk Meydanı önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, attıkları sloganlarla İsrail'e tepki gösterdi.
Burada yapılan basın açıklamasında konuşan Köklü Değişim İl Temsilcisi Hasan Gümüş, şu ifadeleri kullandı:
"Sumud Filosu'ndaki kardeşlerimiz, hocalarımız ve Gazze dostlarının bu onurlu seferi bir son değil başlangıçtır. Denizden ve karadan bu onurlu ve kutlu seferler, yürüyüşler devam edecektir. İşgalci siyonist varlığının saldırıları, tehditleri ve küstahlıkları Gazze dostlarını ve yüreği Gazze ile birlikte atanları asla yıldıramayacaktır." diye konuştu.
Öte yandan, Mersin Genç Aktivistler tarafından "Sumud Nöbeti" etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında Mersin Balıkçı Barınağı'nda bir araya gelen grup, 5 tekneyle denize açıldı.
Kıyıya yakın şekilde hareket ederek Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Meydanı'na giden katılımcılar, etkinliği sonlandırdı.
Hatay
Hatay'da da İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırı protesto edildi.
İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'nde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, İsrail'e tepki gösterdi.
Burada konuşan Medeniyet Vakfı İskenderun Şube Başkanı İdris Gökalp, şunları kaydetti:
"Bizler ablukayı kırmak için canlarını feda eden bu insanları buradan selamlıyoruz. Bu tür eylemler hukuka aykırı değildir. Bizler saldırıların durdurulmasını, filodaki tüm aktivistlerin güvenli şekilde korunmasını istiyoruz. Gazze'deki ablukanın kaldırılmasını ve gemilerin kardeşlerimizle kucaklaşmasını istiyoruz."
Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde toplanan vatandaşlar da filodaki aktivistler için dua etti.
Kayseri
Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar İsrail aleyhine attıkları sloganlarla filoya müdahaleye tepki gösterdi.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup dua edilmesinin ardından dağıldı.
Yozgat
Yozgat’ta, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi.
Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.
Grup adına basın açıklaması gerçekleştiren Genç İHH İl Başkanı Enes Şahin, yalnızca bir coğrafyanın acısını dile getirmek için değil insanlığın onurunu, adaleti ve vicdanı savunmak için bir araya geldiklerini söyledi.
Şahin, Sumud filosunun, yalnızca insani yardım taşıyan bir araç olmadığını zulmün duvarlarına karşı direnişin, dayanışmanın ve insanlık onurunun sembolü olduğunu aktardı.
Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dua edildi.
Samsun
Samsun'da Türk ve Filistin bayrakları taşıyan Anadolu Gençlik Vakfı üyeleri Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Katılımcılar, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'ndakiler için dua etti.
Sloganlar atan gruptakiler, İsrail'in saldırılarını protesto etti.
Anadolu Gençlik Vakfı Samsun Şube Başkanı Mücahit Tekkeşinoğlu, yaptığı konuşmada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.
Çorum
Çorum Filistin Platformunun çağrısı üzerine Hürriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterdi.
Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, sloganlar atarak İsrail'i protesto etti.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, burada yaptığı konuşmada, Gazze'nin bir gün mutlaka özgürlüğüne kavuşacağını söyledi.
Sumud Filosu'na yapılan saldırının insanlık dışı bir müdahale olduğunu belirten Aşgın, "Çünkü Sumud'un hiçbir gemisinde belki bir çakı bile yok. Herhangi silah yok, top yok, tüfek yok. 'Ne var?' İnsanlık onuru, şerefi var. Dili, dini ne olursa olsun insanlıktan nasibini almış olanların oluşturduğu bir filo." dedi.
Son dönemde Ayasofya'nın ibadete açıldığını, Karabağ ve Şam'da şükür namazları kılındığını hatırlatan Aşgın, "Gökyüzü şahit olsun. Buradaki bütün kardeşlerimiz şahit olsun ki Gazze mutlaka özgürlüğüne kavuşacak. Kudüs mutlaka özgürlüğüne kavuşacak. Bu bizim tarihi vebalimizdir, omuzlarımızdaki yüktür. Allah'ın izniyle dava taşını o gediğe koyacağız ve orada da şükür namazlarını eda edeceğiz." diye konuştu.
Daha sonra vatandaşlar, karanlık sularda ilerlemeye çalışan Sumud Filosu'na destek olmak amacıyla cep telefonlarının ışıklarını yakarak "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" ezgisini seslendirdi.
Batman
Batman'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Atatürk Parkı önünde toplanan grup, İsrail karşıtı sloganlar attı, tekbir getirdi.
Memur-Sen Batman Şube Başkanı Şehmus Önlü, burada yaptığı açıklamada, İsrail’in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadıklarını söyledi.
Küresel Sumud Filosu'nun sadece bir gemi değil insanlığın onuru olduğunu belirten Önlü, şunları kaydetti:
"Küresel Sumud Filosu, yalnızca denizlere açılan bir gemi değil zalim kuşatmalara karşı direnişin, sabrın ve Allah'a olan teslimiyetin adı olmuştur. Küresel Sumud Filosu'ndaki gemiler sadece ekmek ve su değil aynı zamanda umut, kardeşlik ve özgürlüğün müjdesini taşıyor. Bugün Sumud Filosu, sadece Gazze'ye değil tüm insanlığın vicdanına seslenmektedir. Bu yolculuk, tarihe düşülen bir nottur."
Şırnak
Şırnak Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, tekbir getirdi, İsrail karşıtı slogan attı.
Grup adına açıklama yapan Abdullah Çatı, İsrail'in tüm hukuk ve insanlık değerini hiçe sayan korsan bir saldırı gerçekleştiğini, Küresel Sumud Filosu'nun Filistin halkına insani yardım ulaştırmak üzere yola çıktıktan sonra hedef alındığını söyledi.
Bu saldırının yardım filosuna değil insanlık onuruna, adalete ve vicdana yapıldığını anlatan Çatı, şöyle konuştu:
"Bizler bu kirli saldırıyı işgalci zihniyeti ve onun yerli yabancı tüm işbirlikçilerini en sert şekilde lanetliyoruz. İnsanlık suçu işleyen bu vahşetin karşısında dimdik duracağımızı ilan ediyoruz. Biliyoruz ki, bu saldırı yalnızca Filistin halkını değil ümmetin tamamını, insanlığın vicdanını hedef almıştır. Susmak ihanettir, sessizlik zalime destek olmaktır. Bizim sesimiz, Gazze'de bombalanan evlerin, yıkılan hastanelerin, yetim kalan çocukların sesidir. Biz buradayız, susmuyoruz, boyun eğmiyoruz. Şırnak halkı olarak, kardeşlerimizle omuz omuza, Sumud'un yanında, Filistin'in davasının yanındayız."
Siirt
Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan ve Filistin bayrakları taşıyan grup, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tekbirler getirdi, sloganlar attı.
Diyanet-Sen Şube Başkanı Hamit Evin tarafından İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze halkı ile Küresel Sumud Filosu'nda yer alanlar için dua edildi.
Protestoya, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şah Gültekin, Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanı Vesim Eviz, İHH Siirt Şube Başkanı Mehmet Faruk Süzgün, HÜDA PAR İl Başkanı Abdülhakim Tekin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Bingöl
Bingöl'de sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde vatandaşlar, Türk Telekom Kavşağı'nda bir araya geldi.
Katılımcılar, tekbir getirerek İsrail karşıtı sloganlar attı.
Van
Van'da Beşyol Meydanı'nda toplanan Van Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.
Grup adına açıklama yapan Van Filistin'e Destek Platformu Üyesi Alaattin Demirel, bugün insanlığın gözü önünde bir utancın daha yaşandığını söyledi.
İsrail işgal ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda barbarca saldırdığını belirten Demirel, şunları kaydetti:
"Sivil gemilere müdahale edildi, yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu, sadece bir saldırı değil hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir. İsrail'in sicili bellidir. On yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi, bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir. Gazze'de yıllardır süren abluka ve iki yılı aşan soykırım şimdi de denizlerde sivil yardım gemilerine yönelen saldırıyla devam ediyor."
Muş
Muş'ta, Kent Meydanı'nda bir araya gelen Mescid-i Aksa Platformu üyeleri, Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı kınadı, İsrail aleyhine sloganlar attı.
Toplanan grup adına açıklama yapan platform üyesi Hüseyin Yaşar, insanlığın gözü önünde bir utancın daha yaşandığını söyledi.
Gazze'de yıllardır süren abluka ve iki yılı aşan soykırımın, şimdi de denizlerde sivil yardım gemilerine yönelen saldırıyla devam ettiğini dile getiren Yaşar, şöyle devam etti:
"Buradan açıkça sesleniyoruz. İslam ülkelerinin liderleri, Gazze'yi, Sumud'u yalnız bıraktınız. Bugün bu meydanlarda yükselen ses, Kudüs'e, Gazze'ye, Sumud'a selam, aynı zamanda başkentlerinize açık bir uyarıdır. Bu meydanlardan yükselecek ses, Kudüs'e, Gazze'ye, Sumud'a ve tüm mazlum coğrafyalara umut olacaktır. Biz buradayız, sesimizi yükseltiyoruz ve zalimin karşısında dimdik duruyoruz."
Bitlis
Bitlis'te, Bitlis-Tatvan kara yolu Üçyol mevkisinde bir araya gelen vatandaşlar, oluşturdukları konvoyla kent merkezinde tur atarak Bitlis Mevlana Parkı'na geldi.
Filistin bayrakları taşıyan gruptakilerin, tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan atmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.
Grup adına açıklama yapan Bitlis Filistin Dayanışma Platformu Dönem Sözcüsü Cengiz Karakaya, Gazze'nin şeref, izzet ve onur olduğunu, Gazze'ye sahip çıkanların bu şereften ve onurdan pay alacaklarını söyledi.
Dua edilmesiyle son bulan programa, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.